CorSport | Lozano vuole il Napoli Giuntoli e Raiola cercano l’accordo per i diritti di

Lozano-Napoli - CorSport : Padre e moglie già in Città - faccia a faccia con Raiola - ma c’è fiducia : Lozano-Napoli, CorSport: faccia a faccia con Raiola, ma c’è fiducia. Le ultime Lozano-Napoli, CorSport: Padre e moglie già in Città, faccia a faccia con Raiola, ma c’è fiducia. Il club azzurro punta forte sull’ esterno offensivo messicano che vuole lasciare il Psv per giocarsi la Champions. Napoli sembra la destinazione giusta, con il Padre e la moglie del giocatore che già sono stati in Città, apprezzando l’ ...

CorSport : Sprint del Napoli su Lozano. Giuntoli incontra Raiola : Hirving Lozano torna prepotentemente sulla scena. Il Corriere dello Sport scrive che nelle ultime ore Giuntoli ha incontrato il manager dell’attaccante messicano, Mino Raiola. Il Napoli ha una carta da giocare: la Champions, quella che Lozano non avrebbe più modo di giocare nel Psv dopo l’eliminazione ai preliminari contro il Basilea. Perdere l’Europa è stato un duro colpo per il messicano, che aveva dichiarato di volerla a tutti i costi. Del ...

CorSport : Il Napoli aspetta la decisione di Pépé. Niente fretta per James. E c’è anche Lozano : Il Napoli attende ancora che arrivi un segnale a mandare a monte l’affare Pépé-Arsenal, scrive il Corriere dello Sport. L’ivoriano è molto più vicino al club inglese di quanto il Napoli pensi, ma la speranza non muore ancora. De Laurentiis ha parlato con i manager del calciatore e loro sanno che l’offerta è di 85 milioni per il Lilla, 4 per il Pépé e un paio per loro, come commissione. Sanno anche che ci sono margini per aumentare un altro po’ ...

CorSport : Il piano B del Napoli oltre Pépé : James Rodriguez e Lozano : Nicolas Pépé è vicino all’Arsenal, ma il Napoli ha sempre avuto un piano B. Un piano B si fa per dire, scrive il Corriere dello Sport, perché contempla nomi non esattamente sconosciuti: James Rodriguez e Hirving Lozano. Il colombiano è il primo calciatore nella lista di Ancelotti. Per lui nulla è cambiato: a decidere sarà Florentino Perez. Il destino dell’attaccante galleggia tra Napoli, l’Atletico Madrid e il Real. Dopo l’infortunio di Asensio, ...

CorSport : Il Napoli riapre la trattativa per Lozano : Dalla Colombia arriva la notizia che James Rodriguez ha anticipato la fine delle sue vacanze per volare a Madrid a parlare con Mendes. I media spagnoli lo danno sempre più vicino all’Atletico Madrid. Del resto, a parità di offerta, Florentino Perez sceglierà la cessione a titolo definitivo che vogliono gli spagnoli e non il prestito con diritto di riscatto che chiede il Napoli. E allora il club di De Laurentiis riapre il discorso Lozano, scrive ...

CorSport : cento milioni di tesoretto delle cessioni per trattare Pépé e Lozano : Ottanta milioni più o meno certi che potrebbero arrivare a superare quota 100 con le cessioni di Verdi e Hysaj. È questo il tesoretto su cui può contare il Napoli per procedere spedito nella trattativa con il Lilla per Pépé e con il Psv per Lozano. I conti sono semplici da fare, scrive il Corriere dello Sport. Vinicius è stato venduto al Benfica per 17 milioni, Rog al Cagliari per circa 18, Inglese al Parma per 22, Albiol al Villareal per 4 ...

CorSport : Insigne e Lozano nella terra di mezzo. Per Lorenzo si fa avanti l’Inter : A fine luglio Hirving Lozano compirà 24 anni, quattro in meno di Insigne. E con Insigne si trova, scrive il Corriere dello Sport, in una terra di mezzo. Entrambi nel Napoli sarebbero troppi. E’ difficile combinarli e lo sarebbe ancora di più se, come sembra, arrivasse James Rodriguez: e dunque, quel che accadrà, lo deciderà il destino o anche quel gigante del mercato che si chiama Mino Raiola, ma guarda un po’ il manager di ...