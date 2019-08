Coppa Italia Serie C | pareggio tra Pontedera e Pianese

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Si è giocata una partita spettacolare valida per ladiC, la competizione è entrata nella fase importante e sono arrivate indicazioni per il proseguo della stagione. Laferma, a sorpresa, ilnell’anticipo del primo turno della Fase Eliminatoria della. Botta e risposta, a Benedetti per la, risponde Tommassini per il, finisce 1-1, giusto per quanto visto in campo. Domani sono previste altre sei partite.L'articoloC,traCalcioWeb.

JuventusFCYouth : #Under23, i convocati di mister #Pecchia per sfida di Coppa Italia contro la Pergolettese ?? - JuventusTV : Rivediamo insieme ?? le più belle partite giocate all'Allianz Stadium ??? E' il 16 dicembre 2015, ottavi di Coppa It… - JuventusFCYouth : Domani l'esordio in Coppa Italia per la #Under23! ??? #Training #JuventusYouth ???? -