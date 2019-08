Coppa di Germania | impresa del Borussia Dortmund | il Bayern Monaco deve arrendersi

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019)delche ha vinto la Superdi, successo per 2-0 sul, vincitore dello scorso campionato, nei primi minuti molto meglio la squadra di Favre che va vicina al gol in diverse occasioni, il primo tiro in porta delarriva al 23′ con Coman. Paco Alcacer (48′) e Jadon Sancho (69′), in contropiede dopo una fuga solitaria) decidono la partita che vede le due squadre come consueti avversari dell’ultimo decennio, i bavaresi si erano aggiudicati gli ultimi tre trofei. Finisce 2-0, inizia alla grande la stagione del, delusione invece per ilche dovrà riscattarsi tra campionato e Champions League.L'articolodidel: ilCalcioWeb.

CalcioWeb : Coppa di Germania, impresa del #BorussiaDortmund: il #BayernMonaco deve arrendersi - denischiericato : Vince il #BVB la super coppa di #Germania contro il #BayernMunchen 2-0 grazie ai gol di Paco #Alcacer e #Sancho - falsario80 : @uncleofthunder Grosso vs Germania Il 2º di Milito in finale di Champions Recoba per il 3 a 2 sulla Sampdoria Maico… -