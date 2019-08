CONTRATTI A TERMINE Il calo pericoloso per il mercato del lavoro

Precari : l'Ue avvia procedura d'infrazione contro l'Italia per troppi CONTRATTI a termine : L'articolo 1 della Costituzione italiana recita: " l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro". Ma oggi il lavoro è sempre più Precari o, tanto che la Commissione Europea ha appena deciso di avvia re una procedura di infrazione contro il nostro Paese. Questo perché, soprattutto nella Pubblica Amministrazione, si sarebbe fatto un uso eccessivo del contratto a termine , che rimane una forma atipica, anche perché, in questo modo, si ...

Dl dignità - Lega propone deroghe per il lavoro a termine. Ma i CONTRATTI collettivi e “di prossimità” possono già prevederle : I contratti collettivi e quelli aziendali e territoriali possono già oggi prevedere deroghe rispetto ai paletti che il decreto dignità ha introdotto per il lavoro a termine. E’ questo il punto di partenza per capire come le polemiche sul ddl della Lega mirato secondo il sottosegretario Claudio Durigon a “intervenire su alcune zone d’ombra” di quel provvedimento siano nei fatti pretestuose. Almeno quattro ccnl siglati dopo ...