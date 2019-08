Consigli Fantacalcio | le possibili sorprese per l' asta | da Tomiyasu a Maroni

Fantacalcio 2019/20 - Consigli asta difensori : De Ligt la novità - Kolarov top tra i terzini : La nuova stagione di Fantacalcio si appresta a cominciare. In vista dell’asta sono già state annunciate le quote da parte della Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda il reparto difensivo, troveremo tante novità quest’anno. Infatti, diverse squadre di Serie A hanno rinforzato proprio la difesa, con acquisti top; basti pensare a Matthijs De Ligt della Juventus, arrivato dall’Ajax, e Diego Godín dell’Inter, giunto a parametro zero dall’Atlético ...

Fantacalcio 2020 - i Consigli e le scommesse per l’asta. Le nuove formazioni dopo il calciomercato : chi acquistare ruolo per ruolo di ogni squadra : Manca sempre meno all’inizio della Serie A e sale la febbre per il Fantacalcio 2020. Oggi ci occuperemo di darvi qualche “consiglio per gli acquisti” per ogni squadra del campionato, basandoci sulla lista e i ruoli dati dal sito Fantacalcio.it, quello che la maggior parte degli italiani utilizza per gestire le proprie leghe. ATALANTA Portieri: se non volete spendere tanto per un portiere, Gollini fa sicuramente al caso vostro. Non ...

Fantacalcio - guida all’asta : Consigli - probabili formazioni - tiratori - possibili sorprese e nuovi acquisti : Il Fantacalcio è una malattia, una dipendenza. Qualche mese di pausa in estate, che però serve a preparare la stagione successiva. Perché il fanta come il calcio non si ferma mai. Ed eccoci pronti a ricominciare, come ogni anno. Seguiamo il calciomercato per cercare di scovare il Piatek di turno prima degli altri. Seguiamo ogni tipo di amichevole per trovare il calciatore da rilanciare o quello semi-sconosciuto arrivato dalla Serie B, ...

Fantacalcio 2019-2020 - i Consigli per l’asta e chi acquistare ruolo per ruolo. Fai la tua squadra ideale : Lunedì 29 luglio sono finalmente uscite le tanto attese liste di Fantacalcio.it, il principale sito di Fantacalcio 2019-2020 usato dagli italiani per gestire le proprie leghe private. Sulla base dei ruoli assegnati, OA Sport oggi intende darvi qualche consiglio sulla possibile rosa da creare in sede d’asta nella modalità classic, tenendo ben presente quali giocatori saranno sicuramente sul taccuino di tutti e quali invece potreste riuscire a far ...

Asta fantacalcio 2020 - i Consigli e le scommesse per la tua squadra Magic. I giocatori da acquistare : Sono finalmente uscite le tanto attese liste Magic, quelle del famoso e storico fantacalcio organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Tanti gli appassionati che vi partecipano, in cerca di gloria (e premi) ogni settimana, sperando di poter essere il miglior fantallenatore di tutta Italia a fine campionato. Le regole sono semplici: si ha a disposizione un budget di 250 magic milioni (o crediti) con cui bisogna acquistare 3 portieri, 7 difensori, 8 ...

Fantacalcio 2019-2020 : i Consigli per l’asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Come ogni anno, dopo una breve pausa per metabolizzare la stagione appena conclusa e smaltire tutto lo stress delle giornate di campionato sperando nei bonus dei propri giocatori, il mese di luglio il fantallenatore medio inizia già a pensare al nuovo campionato e soprattutto a portarsi avanti col lavoro seguendo il calciomercato prima di tutti, sperando di poter scovare nuovi talenti semi-sconosciuti da rubare a poco prezzo all’asta del ...

Consigli Fantacalcio : fra gli attaccanti a cui puntare all'asta anche Ronaldo e Dzeko : Si avvicina il momento dell'asta del Fantacalcio di Serie A e c'è la necessità per i tanti appassionati di iniziare ad appuntare i nomi dei possibili acquisti. A fare la differenza in questo fantasy game sono gli attaccanti, che con i loro bonus possono regalare grandi soddisfazioni. Chiaramente non si può pretendere di avere in rosa tutti i big, ma ci sono in particolare 7 attaccanti ai quali sarebbe opportuno provare a puntare, con la speranza ...

Asta Fantacalcio - i primi Consigli : fondamentale studiare le rose e pianificare il budget : A meno di un mese dall'inizio della Serie A si infiamma anche il Fantacalcio. Tutti in cerca di consigli per cercare di emergere, tra gli amici, in questo fantasy game così amato in Italia. C'è una squadra da creare con i crediti a disposizione e si diventa, in un colpo solo, presidente, direttore sportivo e allenatore del proprio team. Riuscire a costruire una grande squadra però non è mai facile, proviamo a dare degli utili suggerimenti in ...

