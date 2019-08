Con l’opzione Vodafone +100 International con 2 euro 100 minuti di chiamate verso i Paesi

Pensione Con Quota 100 : tutti i pro e Contro dell’opzione : Il “decretone Pensioni e reddito di cittadinanza” è intervenuto in maniera importante sul sistema previdenziale, introducendo una nuova modalità d’uscita dal mondo del lavoro: Stiamo parlando, in particolare, della tanto discussa “Quota 100” che s’inserisce come opzione per accedere alla Pensione. Quindi, accanto alla Pensione di vecchiaia e alla Pensione anticipata, che sono le due modalità ordinare previste dalla legge per collocarsi a riposo, ...