Commissario Ue Concorrenza o Agricoltura? Ecco la mossa di Salvini

Commissario Ue - Conte richiama Salvini e Di Maio. Il timore : serve un nome - altrimenti niente Concorrenza : L'incontro tra Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue, e Giuseppe Conte si sta avvicinando. Ma il premier ancora non ha un nome da proporle come Commissario per l'Italia. Una situazione sgradevole su cui Conte non vorrebbe metterci la faccia. Inutili, infatti, i richiami alla Lega, in

Ue - Conte : “No della Lega a Von Der Leyen? Non so se compromette il Commissario. Garanzie su Concorrenza” : “Sulla neo presidente della Commissione Europea la Lega ha fatto le sue legittime valutazioni e io la rispetto, se questo poi dovesse compromettere le trattative in corso per i commissari non lo so dire, ma lo vedremo”. Così il premier Giuseppe Conte, arrivando nella sede di Confagricoltura commenta il No degli eurodeputati al voto di Ursula Von Der Leyen, ma il presidente del Consiglio conferma “mi sono state date Garanzie per ...

Ue - Fontana : “Lavoriamo per un Commissario italiano. Giorgetti alla Concorrenza? Persona valida” : “Ringrazio per la fiducia di Salvini e del presidente Conte”. Lorenzo Fontana, a margine di un evento al Ministero dell’Agricoltura, commenta così la nomina a ministro agli Affari europei. Per l’attuale ministro per la Famiglia e le Disabilità “in Europa sarei già soddisfatto se non si parlasse più di ‘cordone sanitario’ nei confronti della Lega perché – afferma – lo ritengo insultante nei ...