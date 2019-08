Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

F1 - GP Germania 2019 : risultati e Classifiche FP1. Doppietta Ferrari - Vettel primo davanti a Leclerc : Le FP1 del GP di Germania si chiudono nel segno della Ferrari. Doppietta rossa ad Hockenheim con Sebastian Vettel che precede di due decimi il compagno di squadra Charles Leclerc. Terza posizione per Lewis Hamilton, staccato di tre decimi. Va comunque segnalato che i tempi dei Ferraristi sono stati fatti con le gomme rosse, mentre la Mercedes ha usato le gialle e quindi con una mescola più dura. LA CLASSIFICA COMPLETA DELLE FP1 1 Sebastian ...

