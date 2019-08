Ciclismo – Clasica di San Sebastian | strepitoso successo del giovanissimo Evenepoel

Ciclismo – Clasica di San Sebastian : Julian Alaphilippe si ritira dopo 90 km : Julian Alaphilippe si ritira dalla Clasica di San Sebastian : il ciclista francese costretto ad alzare bandiera bianca dopo 9o chilometri di corsa La Clasica di San Sebastian perde uno dei suoi protagonisti più attesi. Julian Alaphilippe , grande protagonista dello scorso Tour de France, capace di sognare la vittoria in maglia gialla fino alle ultime tappe, salvo poi arrendersi ad uno straordinario Egan Bernal, si è ritira to dalla corsa ...

Ciclismo - cade dal trattore e si ferisce alla fronte : Dylan Teuns costretto a saltare la Clasica San Sebastian : Il corridore della Bahrain-Merida non potrà prendere parte alla Clasica San Sebastian per una ferita alla fronte riportata dopo una caduta dal trattore Dylan Teuns dovrà saltare la Clasica San Sebastian 2019, il corridore della Bahrain-Merida infatti si è procurato una ferita alla fronte che non gli permetterà di essere al via della corsa spagnola, in programma sabato. Quindici i punti di sutura applicati per chiudere la ferita, causata da ...