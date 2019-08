“Che batosta!” Lorella Cuccarini | colpo da ko per la conduttrice La notizia uscita poco

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2019) Non era il ritorno che sognava. E va bene il periodo estivo ma daera lecito aspettarsi di più. Proprio come quei campioni che rientrano dopo un infortunio dai quali si aspetta sempre il tocco di classe o la zampata risolutiva. Venerdì 2 agosto è stato il giorno del ritorno ufficiale diin Rai, dopo alcuni anni di assenza dai palinsesti del servizio pubblico. La, prima di iniziare il suo percorso a La Vita in Diretta, che condurrà a partire dal prossimo settembre in coppia con Alberto Matano, è stata protagonista di “Grand Tour”, programma di approfondimento culturale itinerante, per scoprire i luoghi della penisola. Il debutto in coppia con Angelo Mellone (cinque in tutto le puntate) non ha dato però i suoi frutti in termini di ascolti, visto che il riscontro numerico di Rai1 in prima serata si è rivelato timido rispetto a ...

