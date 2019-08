Carmen in radio e nei digital store con il singolo “Male innamorata”

Fonte : allmusicnews

(Di sabato 3 agosto 2019)ine neicon il“Male innamorata” è un brano estivo con richiami alla dance anni ’80. Scritto dall’autore Claudio Bastianelli e arrangiato da Andrea Rongioletti (Pianista, tra l’altro di Laura Pausini), è stato registrato a Sabaudia presso lo studio “Circe”. Il brano mette in luce la parte più forte di una donna, quella che spesso viene offuscata o repressa in nome dell’amore. Ma lei decide di riprendersi la vita e vivere per se stessa, non si accontenta più oramai di “sopravvivere”. Il brano è una sorta di risveglio del femminile che essa stessa decide di operare a qualsiasi costo, compreso quello di essere additata come pazza. Citiamo in proposito una delle frasi chiave: “ a chi mi ama e poi va via dedico la mia pazzia…” Attualmente il suo progetto in lavorazione è la realizzazione di un album di ...