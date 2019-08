Carlo Ancelotti – In attesa di altri innesti | il mister valuta i nuovi arrivati

LIVE – Carlo Ancelotti in conferenza-stampa di chiusura ritiro : Una buonasera a tutti i lettori de “Il Napolista” dal Teatro Comunale di Folgarida. Siamo in attesa dell’arrivo di Carlo Ancelotti che sarà il protagonista della conferenza-stampa di chiusura del ritiro pre-campionato. L'articolo LIVE – Carlo Ancelotti in conferenza-stampa di chiusura ritiro sembra essere il primo su ilNapolista.

VIDEO – Carlo Ancelotti concede autografi ai tifosi presenti a Dimaro : VIDEO Carlo Ancelotti – Il Mister azzurro ha concesso, in via del tutto straordinaria una sessione di autografi per i numerosi tifosi azzurri presenti allo stadio di Carciato. Continua a leggere su ForzAzzurri: Se salt James Rodriguez idea Dybala VIDEO – Strisiconi e disordini prima dell’amichevole Juve-Inter Gazzetta – Tesoretto Napoli: già incassati 90 milioni e pronte altre 3 cessioni Ti potrebbe ...

Gazzetta : Milena Bertolini come Carlo Ancelotti : Alessandra Bocci sulla Gazzetta dello Sport paragona Milena Bertolini, ct della Nazionale di calcio femminile a Carlo Ancelotti. Stessa terra e stesso stampo: amore per il gioco, ma anche per i risultati. Capacità di ascoltare e capire le sue giocatrici, di smussare gli angoli e di tenere la barra a dritta senza schiantarsi su scogli apparsi all’improvviso, come quel rigore un po’ così contro l’Australia Milena è ancora all’inizio, ma ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Carlo Ancelotti - l’allenatore vincente : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Carlo Ancelotti, cammino di successi per l’attuale allenatore del Napoli che festeggerà il compleanno a Vancouver, città natale di sua moglie. Ha ricevuto gli auguri dei tanti campioni, da calciatore non è stato un girovago come da allenatore. Tre le squadre. Il Parma, la Roma e il Milan, nella sua carriera ha vinto ...