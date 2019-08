Carabiniere ucciso | Tony Gentile analizza foto indagato bendato | ' Mi colpisce il taglio'

Carabiniere ucciso - le famiglie degli americani mettono in campo la loro controindagine : I genitori di Elder e di Natale Hijorth vogliono vederci chiaro e chiamano dagli Usa una squadra di investigatori privati

Carabiniere ucciso a Roma - lettore di Libero contro Feltri contrario alla benda. E lui : "Non siamo falsi" : Vi proponiamo il botta e risposta tra un lettore e Vittorio Feltri sul Carabiniere ucciso, dopo il titolo di Libero di lunedì 29 luglio (Un killer di Roma interrogato bendato. Che pessima figura) in merito alla foto scattata dai carabinieri a Chistian Gabriel Natale Hjorth. Il ragazzo, indagato per

Carabiniere UCCISO/ "L'incontro con i turisti Usa non è andato come ci raccontano" : Numerosi i punti ancora oscuri nell'episodio che ha portato all'uccisione del CARABINIERE Cerciello Rega. A partire da ciò che è avvenuto durante l'incontro

Carabiniere ucciso - sentiti alcuni colleghi : Roma, 2 ago. (AdnKronos) - alcuni carabinieri stati ascoltati a piazzale Clodio nell'ambito delle indagini relative all'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Tra le persone sentite dai pm non è escluso che ci siano anche i quattro carabinieri fuori servizio, intervenuti in via Cardinale

Carabiniere ucciso - interrogato il collega Varriale : interrogatori fiume in Procura dove gli inquirenti proseguono le indagini sul delitto del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. In una Procura deserta sono sfilati diversi carabinieri sentiti nell'ufficio del sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta. Come si legge su Repubblica, non è escluso ch

Carabiniere ucciso - sentiti alcuni colleghi : Roma, 2 ago. (AdnKronos) - alcuni carabinieri stati ascoltati a piazzale Clodio nell'ambito delle indagini relative all'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Tra le persone sentite dai pm non è escluso che ci siano anche i quattro carabinieri fuori servizio, intervenuti in via Cardinale

Carabiniere ucciso - sentiti alcuni colleghi : Roma, 2 ago. (AdnKronos) - alcuni carabinieri stati ascoltati a piazzale Clodio nell'ambito delle indagini relative all'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Tra le persone sentite dai pm non è escluso che ci siano anche i quattro carabinieri fuori servizio, intervenuti in via Cardinale

Carabiniere ucciso : da Mattarella familiari Cerciello Rega : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, accompagnati dal comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, la mamma, la moglie, il fratello e la sorella del vicebrigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso nell’adempimento del dovere. Ne dà notizia un comunicato. L'articolo Carabiniere ucciso: da Mattarella familiari ...

“Volevo divertirmi…”. Carabiniere ucciso : le parole - in lacrime - dell’americano. E ora racconta cosa è successo quella notte : “Non sono un violento, mi piace divertirmi e quella sera, io e il mio amico Gabriel, volevamo solo svagarci. Non credevamo potesse finire così. Quando siamo fuggiti non immaginavamo che il Carabiniere fosse morto. Avevamo bevuto e non ricordo bene quello che è successo. Di certo non volevo uccidere quel militare”. Sono queste le parole di scuse di Finnegan Lee Elder, il 19enne in carcere per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. ...

Carabiniere ucciso : Scalfarotto - ‘mio gesto doveroso in Stato di diritto’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Sono convinto della doverosità del mio gesto, nonostante la tempesta perfetta messa su. La mia ispezione era una verifica della tenuta dello Stato democratico: abbiamo già accettato che le persone possano affogare in mare, che possano stare sul ponte di una nave senza assistenza. Per fortuna posso dire che la polizia penitenziaria sta gestendo la situazione con grande professionalità. In uno Stato di ...

Carabiniere ucciso - la proposta alla Lega Pro : un quadrangolare intitolato a Mario Cerciello Rega : Si è svolta la riunione, aperta dal presidente del Comitato etico, il prefetto Francesco Cirillo, che ha ricordato la morte tragica e violenta del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. E’ stato dato mandato al gen. Luigi Curatoli di portare un messaggio di vicinanza e di cordoglio al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e alla famiglia del Carabiniere. Il prefetto Cirillo ha proposto che la Lega Pro organizzi il prossimo 25 ...

Carabiniere ucciso a Roma - un buco di 24 minuti nelle mosse dei killer : Un buco di 24 minuti. Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth scompaiono per quasi mezz?ora dopo essere usciti dall?hotel per andare all?appuntamento con Sergio...

Carabiniere ucciso : la foto del ragazzo bendato viola il principio dell’habeas corpus : Dopo l'ispezione in carcere di Ivan Scalfarotto al presunto assassino del Carabiniere Mario Cerciello Rega si è scatenata una lunga scia di polemiche. Il parlamentare si è difeso invocando il principio dell'habeas corpus. Vediamo che cos'è e dove nasce uno dei principi fondamentali della democrazia, con almeno 340 anni di storia alle spalle.Continua a leggere

Carabiniere ucciso a Roma - il buco di 24 minuti prima : cosa hanno fatto Elder Lee e Natale Hjorth? : Ci sono 24 minuti di "buco" inspiegabile negli spostamenti dei due giovani americani indagati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Questo il tempo passato dal momento in cui Elder Finnegan Lee e Gabriel Christian Natale Hjorth sono usciti dall'hotel Le Meridien fino all'aggression