Canoa velocità | Mondiali Junior U23 Pitesti 2019 | la prima medaglia dell’Italia è

Fonte : oasport

(Di sabato 3 agosto 2019) Sono proseguiti oggi a, in Romania, i/Under 23 di: nella terza giornata di gare, riservata alle finali sui 200 metri, tre imbarcazioni azzurre hanno centrato l’ultimo atto e per l’Italia è arrivato l’argento di Irene Bellan nel K1 200. Domani, nell’ultimo giorno di competizioni, sono in programma le finali sui 500 metri. Nel K1 200femminile Irene Bellan sfiora l’accoppiata Europei-: l’azzurrina chiude al secondo posto in 41.901, a soli 0.020 dalla bielorussa Veranika Leaniuk, oro iridato di categoria in 41.881, mentre al terzo posto si classifica la magiara Eszter Rendessy in 42.085, a 0.204 dalla vincitrice. Nel K1 200 under 23 maschile Matteo Miglioli termina quinto in 35.390, a 0.330 dall’oro del lettone Roberts Akmens, primo in 35.060, che precede di 0.118 l’ucraino Ivan ...

zazoomnews : Canoa velocità Mondiali Junior-U23 Pitesti 2019: sette finali per gli azzurrini ma nessuna medaglia - #Canoa… - zazoomblog : Canoa velocità Mondiali Junior-U23 Pitesti 2019: sette finali per gli azzurrini ma nessuna medaglia - #Canoa… - zazoomnews : Canoa velocità Mondiali Junior-U23 Pitesti 2019: due barche azzurre in finale le altre in semifinale - #Canoa… -