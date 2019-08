Camila Giorgi-Jessica Pegula | Finale Wta Washington 2019 | orario d’inizio e come vederla

WTA Washington – Camila Giorgi accede trionfalmente in finale - battuta in due set l’americana McNally : La tennista italiana stacca il pass per la finale, battendo l’americana McNally con il punteggio di 7-6, 6-2 Camila Giorgi accede all’ultimo atto del “Citi Open”, torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in cemento del Rock Creek Park Tennis Center di Washington (combined con un ATP 500), negli Stati Uniti. La tennista italiana supera senza problemi l’americana ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : tabellone ricco di grandi sfide per Ashleigh Barty e non solo. Camila Giorgi affronta Victoria Azarenka : Nella rotazione che la Rogers Cup compie ogni anno tra il torneo maschile e quello femminile, quest’anno sono le donne ad approdare a Toronto e gli uomini a Montreal. Il sorteggio ha regalato diversi scontri da guardare con attenzione. Testa di serie numero 1 è anche la leader del ranking mondiale, l’australiana Ashleigh Barty, che si trova un cammino piuttosto accidentato fin dal terzo turno, dove potrebbe trovare, in linea teorica, ...

Tennis - WTA Washington 2019 : i risultati dei quarti di finale. Camila Giorgi si qualifica per il penultimo atto : Si sono disputati i quarti di finale del torneo WTA International di Washington: nella parte alta del tabellone sul cemento outdoor statunitense avanza alla semifinale l’azzurra Camila Giorgi, che supera in due partite la kazaka Zarina Diyas, con lo score di 6-3 6-2 in un’ora ed undici, e nel penultimo atto se la vedrà con la wild card statunitense Caty McNally, che batte, in un’ora e ventidue, con un perentorio 6-4 6-3 ...

Tennis - WTA Washington 2019 : i risultati dell’1 agosto. Giocati gli ottavi della parte alta del tabellone - ok Camila Giorgi : Si sono disputati gli ultimi quattro ottavi di finale del torneo WTA International di Washigton: nella parte alta del tabellone sul cemento outdoor statunitense avanza ai quarti l’azzurra Camila Giorgi, che supera in rimonta la svedese Rebecca Peterson, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in due ore ed undici minuti di gioco. La marchigiana affronterà nel prossimo turno la kazaka Zarina Diyas, la quale batte in un’ora e tre ...

Tennis - la stagione di Camila Giorgi rovinata da un infortunio. Ora il cemento americano per provare a lasciare un segno : Dopo soli undici incontri disputati quest’anno prima del torneo di Washington Camila Giorgi sembra pronta a ricominciare il suo 2019. Il perché di così pochi match in cui la 27enne marchigiana è scesa in campo è noto a tutti gli appassionati di Tennis: un infortunio al polso destro che l’ha fermata a partire dallo scorso marzo subito dopo il torneo di Miami e che le ha fatto saltare moltissimi appuntamenti importanti di quest’anno, in primis ...

Tennis - WTA Washington 2019 : gli USA scoprono la giovane Hailey Baptiste - ma perdono Sloane Stephens e Madison Keys. Avanza Camila Giorgi : In una giornata nera per il Tennis americano, nel torneo di WTA di Washington splende la giovanissima Hailey Baptiste. Gli Stati Uniti scoprono una nuova possibile stella, perchè la 17enne (diventa maggiorenne a novembre) e numero 283 del mondo, si è resa protagonista della più bella vittoria nella nottata appena trascorsa. Nel torneo di casa, la Tennista classe 2001 ha saputo sconfiggere Madison Keys, numero due del seeding, con il punteggio di ...

Tennis - WTA Washington 2019 : Camila Giorgi avanza al secondo turno battendo Sachia Vickery : Esordio positivo di Camila Giorgi nel torneo WTA International di Washington: sul cemento outdoor statunitense l’azzurra supera per 6-2 7-5 la qualificata statunitense Sachia Vickery in un’ora e mezza di gioco ed al secondo turno affronterà la svedese Rebecca Peterson, che elimina la numero uno del seeding, la statunitense Sloane Stephens. Nel primo set l’azzurra parte forte in risposta e nel primo game centra subito il break, ...

Tennis - Ranking WTA (29 luglio) : Ashleigh Barty comanda la classifica - Camila Giorgi sempre n.1 azzurra : Non ci sono cambiamenti significativi nella graduatoria del Tennis mondiale femminile. C’è sempre l’australiana Ashleigh Barty al comando con 348 punti sulla nipponica Naomi Osaka. Terza posizione a -550 punti per la ceca Karolina Pliskova, mentre la vincitrice di Wimbledon, la romena Simona Halep, è quarta con 5933 punti. Venendo alle Tenniste italiane, Camila Giorgi è la “Stella polare”. La Tennista marchigiana è la ...