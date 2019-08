Cambia l’orario di Bull 3 su Rai2 per la Pallavolo Femminile | anticipazioni episodi 3 e

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 3 agosto 2019) Jason e Diana si ritrovano nell'o di3 suin onda stasera, sabato 3 agosto. Dato che la rete trasmetterà il torneo di, Belgio-Italia, per la Qualificazione alle Olimpiadi, l'appuntamento con la serie legal potrebbe slittare; l'orario cambierà di poco, e secondo la guida TV, solo per questa settimana l'o andrà in onda alle 23:00 anziché le 22:45. La trasmissione di3 suproseguirà fino al 31 agosto con uno a cadenza settimanale. La terza stagione della serie targata CBS è composta da ventiduetotali. Nel cast principale di, Michael Weatherly nei panni del Dottor Jason; Freddy Rodríguez interpreta Benny Colón; Geneva Carr nel ruolo di Marissa Morgan; Christopher Jackson è Chunk Palmer; e Jaime Lee Kirchner nei panni di Danny James. A partire dalla terza stagione, Mackenzie Meehan entra nel cast nel ...

