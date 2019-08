Calciomercato Napoli News ' Icardi? Non basterà' Lozano è vicino | Ultime notizie

Calciomercato Napoli : “Verdi via?” - il suo agente risponde così : “Verdi via dal Napoli? Non lo so. Ha iniziato veramente bene la preparazione a Napoli e questo ha portato tante squadre a visionarlo e magari anche il Napoli a vedere il reale valore di Simone“. Sono le parole a ‘Si gonfia la rete’ su Radio Crc di Donato Orgnoni, procuratore di Simone Verdi, riguardo al futuro dell’attaccante. “Torino? Mazzarri lo ha sempre visto di buon occhio, ma vogliamo parlare prima ...

Calciomercato Napoli - nuovo obiettivo in attacco : super offerta per Zaha : Calciomercato Napoli – Qualche problema di troppo in casa Napoli sul fronte Calciomercato, il club azzurro non riesce a piazzare il colpo in attacco e regalare al tecnico Ancelotti un innesto di spessore ed in grado di fare la differenza. Difficile la trattativa per James Rodriguez mentre è sfumata Pépé che si è accordato con l’Arsenal, per questo motivo il presidente De Laurentiis ha cambiato obiettivo. Secondo quanto ...

Calciomercato Napoli – Da James e Lozano nessuna risposta : spunta la pista Zaha : Le trattative per James Rodriguez e Hirving Lozano sono in fase di stallo: il Napoli sonda il terreno per arrivare a Wilfred Zaha Il Napoli studia il grande colpo per coronare la sua sessione estiva di Calciomercato e consegnare il tanto atteso top player a Carlo Ancelotti. L’allenatore dei partenopei ha segnalato il nome di James Rodriguez, talentuoso trequartista colombiano già allenato in passato al Real Madrid e al Bayern Monaco, ma ...

Calciomercato Napoli : idea Zaha - pronta l'offerta di 60 milioni di sterline : Secondo le ultimissime notizie di Calciomercato, il Napoli di Carlo Ancelotti lancerà un'offerta che si aggirerà intorno ai 60 milioni di sterline per l'acquisizione del cartellino della stella del Crystal Palace, Wilfried Zaha. Questo quanto riferito dal Daily Mail, dunque una cifra che si aggirerebbe intorno ai 65 milioni di euro. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, il calciatore ivoriano avrebbe già riferito al suo club ...

Corbo : “Calciomercato - Napoli ricco ma sbandato : sorgono due dubbi…” : Calciomercato Napoli, Antonio Corbo fa un’analisi della situazione nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ Calciomercato Napoli, Antonio Corbo fa un’analisi della situazione nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’. “Le visite mediche di Nicolas Pépé nel centro clinico di Colney London, il villaggio con parrocchia civile a nord della capitale, saldano i rapporti dell’attaccante ...

Calciomercato Napoli : ora c'è solo l'Inter a separare Icardi dagli azzurri : Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, la trattativa per portare Mauro Icardi al Napoli può sbloccarsi in quanto a separare il calciatore dagli azzurri resterebbe solo l'Inter. Il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis non ha fretta di chiudere il colpo, ma la situazione è ormai chiara a tutti. Infatti, visto e considerato che la Juventus è vicinissima a concludere lo scambio Dybala-Lukaku con il Manchester Utd, la società ...

Calciomercato 31 luglio mercoledì : Juve - Dybala-Lukaku : intesa vicina. Roma e Napoli su Icardi. Milan - Leao a Milanello : Calciomercato 31 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 31 luglio. JuveNTUS– Scambio Lukaku-Dybala ormai pronto ad entrare nel vivo. L’agente dell’argentino è volato a Manchester per cercare di trattare il passaggio della Joya in maglia reds. L’attaccante chiedere un ingaggio monstre con Lukaku pronto a trasferirsi in bianconero. Non solo, la cessione di […] L'articolo Calciomercato 31 luglio mercoledì: ...

Calciomercato Serie A - le ultime : il Napoli pensa ancora a Lozano - Fiorentina e Genoa tentano il colpaccio : Sta per partire lo sprint per quanto riguarda il Calciomercato, i prossimi giorni si preannunciano caldissimi con tante squadre pronte a rinforzarsi. La Fiorentina è veramente scatenata e dopo gli arrivi di Boateng e Lirola è tornata alla carica con l’Inter per Radja Nainggolan, il belga preferirebbe un ritorno al Cagliari ma non ha assolutamente chiuso la porta, il progetto viola potrebbe stuzzicarlo. Il Verona ha raggiunto ...

Calciomercato Napoli - Jorge Mendes allo scoperto su James Rodriguez : “Cosa farà?” - l’agente risponde così… : Calciomercato Napoli, continua a rimanere un intrigo la vicenda riguardante James Rodriguez: ieri dalla Spagna hanno fatto capire che il Real Madrid ha fatto dietrofront. Né partenopei né Atletico, il colombiano è tornato ad allenarsi coi blancos dopo più di due anni e Florentino Perez non ha più intenzione di cederlo. Calciomercato Napoli, clamoroso dalla Spagna. ‘AS’ informa: “James Rodriguez resta al Real!” In attesa di conferme o ...

Calciomercato Napoli - dall’Inghilterra : “Pepé verso l’Arsenal” : Calciomercato Napoli, gli azzurri rischiano di rimanere senza nulla in mano. Dopo la notizia proveniente dalla Spagna, in attesa di conferma, secondo cui James Rodriguez sia stato tolto dal mercato dal Real Madrid, potrebbe presto sfumare anche l’altro obiettivo partenopeo, Nicolas Pepè. Calciomercato Napoli, clamoroso dalla Spagna. ‘AS’ informa: “James Rodriguez resta al Real!” L’attaccante ivoriano, infatti, sosterrà le ...

Calciomercato Napoli - clamoroso dalla Spagna. ‘AS’ informa : “James Rodriguez resta al Real!” : Calciomercato Napoli, la notizia che rimbalza dalla Spagna potrebbe avere del clamoroso. James Rodriguez, obiettivo concreto di azzurri e Atletico Madrid, potrebbe rimanere al Real. E’ ‘AS’ a scriverlo, spiegando che c’è stato un dietrofront di Florentino Perez riguardo la sua cessione per via del grave infortunio ad Asensio. Il colombiano, che è tornato ad allenarsi oggi coi blancos dopo ben 787 giorni, sempre ...

Calciomercato 29 luglio lunedì : Juve-Lukaku - c’è l’accordo. Inter su Cavani. Milan - ecco Duarte. Napoli - beffa Pepè : Arsenal ad un passo : Calciomercato 29 luglio- ecco tutte le trattative di oggi lunedì 29 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con Lukaku per il trasferimento in bianconero dell’attaccante belga. Accordo che potrebbe dipendere, però, dal possibile futuro di Dybala. La Joya vorrebbe restare in bianconero. Milan– Fatta ...

Calciomercato Napoli news/ Ancelotti annuncia un grande colpo! - ultime notizie - : Calciomercato Napoli news, Carlo Ancelotti tra Pepè, Icardi e James Rodriguez si mostra comunque ottimista e fiducioso del fatto che il colpo arriverà.

Eurosport – Calciomercato Juventus : altro scippo al Napoli : Calciomercato Juventus – Novità importanti arrivano direttamente dalla redazione di Eurosport. L’emittente satellitare, ha infatti riportato sulle colonne de proprio sito internet una notizia di Calciomercato che già negli scorsi mesi avevamo riportato anche noi di Juvedipendenza.net . Che i bianconeri siano alla ricerca di esterni difensivi non è certo una novità, ma su espressa […] More