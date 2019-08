Calciomercato Genoa – Scoppiettante sabato d’agosto | è fatta per gli arrivi di Schone e

Fonte : sportfair

(Di sabato 3 agosto 2019) Il club rossoblù piazza due acquisti top in questo primodi agosto, chiudendo pere Saponara Ilbatte due colpi in questo primod’agosto, regalando ad Andreazzoli giocatori di altissimo livello. Il primo è Lasse, protagonista di quell’Ajax che nella scorsa stagione ha sfiorato la finale di Champions League. Andrea Bressanutti/LaPresse Contratto biennale per il centrocampista danese, con opzione per una terza stagione. Una trattativa condotta in prima persona dal presidente Preziosi, riuscito a convincere i ‘Lancieri’ dopo due mesi di intenso lavoro. Il secondo acquisto di giornata ha come protagonista Riccardo Saponara, che arriva dalla Fiorentina sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Dopo aver giocato in passato con la Sampdoria, il centrocampista italiano torna adesso in Liguria, indossando però la maglia del ...

SkySport : ? #UltimOra #Calciomercato ? #Genoa, è fatta per #Saponara della #Fiorentina ?? Arriva in prestito con diritto di ri… - SkySport : ?? #Calciomercato #Genoa ? #Preziosi piazza il colpo ? Fatta per #Schone dall'#Ajax #SkyCalciomercato #SkySport - GoalItalia : Grande colpo a centrocampo per il Genoa: è fatta per #Schone dall'Ajax ???? -