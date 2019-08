Calcio Estero Sky Sport - SuperCoppa Germania | Borussia Dortmund vs Bayern Monaco

Calciomercato - le ultime voci dall’estero : Milinkovic Savic è la chiave per Pogba - novità su Alderweireld : Il Manchester United è pronto a lanciare l’assalto al centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic per sostituire Paul Pogba, destinato a vestire la maglia del Real Madrid. Lo riferisce questa mattina in prima pagina il quotidiano spagnolo AS. Il manager dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, avrebbe individuato nel centrocampista serbo l’erede ideale del francese. Lo United sarebbe pronto a mettere sul tavolo ...

Calciomercato estero : il Barça su Alaba - l’Atletico pensa al ‘piano B’ se non dovesse arrivare James : Calciomercato molto attivo anche fuori dall’Italia, si muovono le big soprattutto in Spagna: Barcellona e Atletico sornione nonostante arrivi importanti. I blaugrana, dopo l’arrivo di Griezmann, sono sulle tracce di David Alaba. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, il laterale austriaco del Bayern è il nuovo nome individuato da Ernesto Valverde per rafforzare la difesa. Alaba ha il contratto in scadenza nel 2021 e i ...

Calciomercato - il punto sull’estero : Trippier va all’Atletico Madrid - Haller al West Ham : Calciomercato – Il Calciomercato estero si vivacizza. Due colpi importanti nelle ultime ore: l’Atletico Madrid ha chiuso il colpo Kieran Trippier dal Tottenham. Il terzino è già a Madrid per le visite mediche. Lo scrive il quotidiano As, secondo cui il giocatore della Nazionale inglese è in procinto di firmare il contratto con il club ‘Colchonero’. Il difensore raggiunge la Spagna in cambio di 30 milioni. Colpo ...

Le ultime sul Calcio Estero - la mossa di Solskjear per trattenere Pogba : Steve Bruce è il nuovo tecnico del Newcastle : Si muovono anche le squadre all’estero, le ultime ore sono state importanti per diverse squadre. Il Newcastle ha annunciato il nuovo allenatore, si tratta di Steve Bruce, l’ex difensore del Manchester United prende il posto di Benitez, il contratto dell’ex Napoli non è stato rinnovato, tramite una nota sul sito ufficiale il Newcastle ha confermato la firma del contratto per 3 anni. “Rimani allo United e diventerai ...

Calciomercato - il punto sull’estero : la risposta del Psg all’offerta per Neymar - novità su Ceballos : Si muovono le squadre all’estero, con tanti campionati che vedranno chiudersi prima di quello italiano il Calciomercato. Tra questi c’è la Premier. Ecco perché l’Arsenal ha fortemente accelerato la trattativa con il Real Madrid per Dani Ceballos. Il centrocampista, fresco vincitore dell’Europeo Under 21 con la Spagna, è nelle mire anche di Tottenham e Milan, ma come scrive “AS”, avrebbe deciso di giocare ...

Calciomercato - le ultime dall’estero : oggi vertice Psg-Neymar - lo United spende 90 milioni per Maguire! : Il Calciomercato non si ferma, diverse novità anche per quanto riguarda l’estero. A tenere banco è anche il futuro di Diego Costa, secondo quanto riporta Espn il calciatore dell’Atletico Madrid è finito nel mirino del Flamengo, alcuni emissari sono volati in Spagna per trattare un possibile passaggio al club di Rio de Janeiro, sempre in uscita dall’Atletico Madrid ci sarebbero anche Angel Correa e Kalinic. Novità anche in ...

Calciomercato - il punto in Italia ed all’estero : ufficiale Lazzari alla Lazio - il Napoli su Everton : Continua a muoversi il Calciomercato. Un grande protagonista della Coppa America vinta dal Brasile è stato Everton Cebolinha, calciatore del Gremio. Nelle ultime ore sono arrivate diverse proposte dall’Europa, seguito da tempo da Milan e Bayern Monaco nelle ultime ore inserimento anche di Atletico Madrid e Napoli, la valutazione è di 40 milioni di euro. I colchoneros sono pronti a mettere sul piatto anche 35 milioni di euro, stesso ...

Calciomercato estero – Bale fa muro - niente Cina. Thiago Motta lascia l’Under 19 del PSG : Gareth Bale continua a fare muro. Nonostante la consapevolezza del fatto di non essere al centro del progetto tecnico di Zidane, non intende cambiare aria così facilmente. Ha infatti rifiutato l’opzione Cina, così come evidenziato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, e la sua unica destinazione è la Premier League, con il mercato che chiude i battenti l’8 agosto. Spostiamoci invece in Francia: Thiago Motta lascia ...

Calciomercato - il punto sull’estero : l’Atletico Madrid fa spesa in Italia - la destinazione di Falcao e Ozil : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma mai, nemmeno in questa domenica 7 luglio. Tante squadre al lavoro. Si muovono, in particolare, le squadre estere. L’Atletico Madrid cederà Antoine Griezmann al Barcellona la prossima settimana. Dopo questa trattativa, i Colchoneros cercheranno i sostituti. Si parla di un interesse per James Rodriguez, ma Diego Pablo Simeone vuole fare spesa anche in Italia. Due gli obiettivi: Mauro ...

Calciomercato - il punto sull’estero : si muovono Real Madrid e Psg : Calciomercato – Tanti movimenti all’estero in questa nuova giornata di Calciomercato. Molto attivo il Real Madrid, soprattutto in uscita. Il terzino sinistro Reguilon è in procinto di passare al Siviglia in prestito fino al 30 giugno 2020. I Blancos sono in trattativa anche con l’Arsenal per la cessione di Lucas Vazquez. I Gunners sarebbero disposti a offrire 32 milioni più 3 di bonus. Sul calciatore ci sono anche Inter e ...

Calciomercato - il punto sull’estero : Ander Herrera al Psg - curiosa presentazione di Che Adams al Southampton : Il Calciomercato non dorme mai. Arrivano colpi dall’estero. Il Psg ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Ander Herrera dal Manchester United. Il 29enne giocatore spagnolo ha firmato un contratto di cinque anni fino al 2024. I parigini sono attivi anche in uscita: ceduto Krychowiak alla Lokomotiv Mosca per 12,5 milioni di euro. Il Siviglia mette a segno un altro colpo: arriva Lucas Ocampos dal Marsiglia. L’ex ...

Calciomercato - il punto sull’estero : il Manchester City prende Rodri - idea Atletico per il dopo Griezmann : Altra intensa giornata di Calciomercato. Tanti i colpi messi a segno nelle ultime ore anche all’estero. Il Manchester City ha pagato la clausola rescissoria di 70 milioni di euro all’Atletico Madrid per Rodrigo Hernandez, meglio noto come Rodri. La settimana prossima sarà decisiva per il passaggio di Griezmann al Barcellona. L’Atletico Madrid pensa già al sostituto. Il nome giusto sembra essere quello di Alexandre ...

Calciomercato - il punto sull’estero : Kjaer saluta Siviglia - il destino di Karius - novità Denis Suarez : Il Calciomercato si muove anche all’estero. Tante le squadre attive. Simon Kjaer lascerà Siviglia. L’ex difensore di Palermo e Roma è in procinto di trasferirsi al Fenerbache per 7 milioni. Il Barcellona e il Celta Vigo hanno appena raggiunto l’accordo per il trasferimento del centrocampista Denis Suarez dalla Catalogna alla Galizia. Al club blaugrana, come rivela il Mundo Deportivo, vanno 12,9 milioni, più bonus. Il ...

Calciomercato - il punto sull’estero : da Morata a Neymar passando per Eriksen e Mbappé : Calciomercato – Si pensa al Calciomercato non solo in Italia ma anche all’estero. Il Chelsea ha chiesto all’ Atlético Madrid di riscattare Alvaro Morata per 55 milioni di euro entro l’estate, come pattuito nell’accordo stipulato lo scorso inverno per il prestito di 18 mesi del giocatore. Secondo il Daily Telegraph, i Blues avrebbe intimato ai Colchoneros di mantenere i patti altrimenti Morata farà ritorno a ...