Bitter Sweet | trame | Nazli costretta a divorziare dall' Aslan per proteggere la sorella

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) Per la gioia dei fan, la soap opera- Ingredienti d’amore più seguita dell’estate 2019 a partirea prossima settimana occuperà il palinsesto Mediasete 14.45 alle 16.50. Gli spoiler degli episodi che il pubblico italiano potrà vedere in Italia le ultime settimane del mese di agosto, poiché si tratta delle scene finali della telenovela, ancora una volta dicono chePiran si allontanerà da Ferita causa dellaAsuman. Quest’ultima cadrà in una trappola architettata da Hakan Onder, dato che il perfido uomo dopo averla fatta ricattare da uno dei suoi uomini, le lascerà intendere di aver compiuto una follia. Il marito di Demet minaccerà la chef dicendole di essere disposto a far avere alla polizia il video in grado di far finire Asuman in prigione, se non metterà la parola fine al suo matrimonio.quindi senza dare nessuna spiegazione al marito ...

Inmyplac3 : Maledetta a me che ho incominciato a vedere bitter sweet - Sabrina40514293 : @mariagr22054908 @MariaGr67429100 @MellaceCinzia @SpadacciniCinz1 @rossellanap1987 @canyaman1989 secondo me so dopo… - Soap_Italia : Bitter Sweet, anticipazioni settimanali dal 5 al 9 agosto: Ferit e Nazli convolano a nozze -