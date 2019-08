Bitter Sweet | trame | Deniz si frattura un braccio dopo la caduta dalla motocicletta

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su- Ingredienti d'amore, la serie tv ambientata ad Istanbul che sta collezionando ascolti alti sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate in programma ad agosto su Canale 5,Kaya rischierà di perdere la vita in seguito ad un grave incidente stradale con la suanon crede alle nozze di Nazli e Ferit Le anticipazioni di- Ingredienti d'amore, tratte dalle puntate in onda ad agosto su Canale 5 si soffermano su(Hakan Kurtas), il quale sarà sempre più insofferente per il frettoloso matrimonio tra la sua amata Nazli (Ozge Gurel) e Ferit (Can Yaman). Per questo motivo il Kaya finirà in ospedale in seguito ad un incidente stradale. Tutto inizierà esattamente quando il musicista comincerà a sospettare dei motivi che hanno spinto l'Aslan ad unirsi in matrimonio con la cuoca. Per ...

