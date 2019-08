Beach Volley – Campionati Europei | azzurri in gara a Mosca da lunedì

Beach Volley - Campionato Italiano 2019 Palinuro. They/Barboni in main draw - stop a sorpresa di Seregni/Krumins : Giornata intensa, quella appena conclusa sui campi di Palinuro dove nel week end va in scena la quinta tappa del Campionato Italiano. Dalle qualificazioni salgono sul treno del main draw diversde coppie eccellenti. Una su tutte, Quella tinta d’azzurro composta da Barboni e They che ha dominato la sfida decisiva contro Cozzi/Gabrielli. Bene, in termini di giovani, anche Bianchin/Enzo, Ferraris/MichielettoFrasca/Gradini, Aime/Cimmino e ...

Beach Volley – Campionato Italiano Assoluto : i risultati della prima giornata di gare a Palinuro : Campionato Italiano Assoluto: i verdetti delle qualifiche a Palinuro La prima giornata di gare nella quinta tappa di Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley a Palinuro, ha sancito i suoi verdetti con l’assegnazione dei 12 pass per il main draw tra maschile e femminile. Ad accedere al tabellone principale in programma a partire dalla mattinata di domani, sono Barboni -They, Bianchin-Enzo, Ferraris-Michieletto, Frasca-Gradini, ...

Beach Volley - World Tour 2019. A Vienna tie break fatale contro Mol/Sorum : Lupo/Nicolai noni nel Major Series : Si ferma agli ottavi di finale come da pronostico la corsa di Paolo Nicolai e Daniele Lupo che hanno messo un pizzico di paura ai Vichinghi padroni del mondo Mol/Sorum costretti a soffrire per tre set questa volta contro la coppia azzurra per superare il turno e volare ai quarti del prestigioso torneo austriaco. Mol/Sorum iniziano come sempre a macinare il loro gioco che costringe gli azzurri a rischiare e a sbagliare. I norvegesi scattano ...

Beach Volley – A Palinuro si assegnano le Wild Card per le World Tour Finals di Roma : Campionato Italiano Assoluto: a Palinuro si assegnano le Wild Card per le World Tour Finals di Roma Il campionato italiano assoluto di Beach Volley viaggia ormai oltre il giro di boa in una stagione che ha già regalato sorprese ed emozioni fino ad oggi, giornata di apertura della tappa numero cinque. A fare da scenario ad un altro entusiasmante week end di campionato italiano assoluto è la bellissima Palinuro, affascinante meta balneare ...

Beach Volley - World Tour 2019 Vienna. Lupo/Nicolai : vendetta completata. Rossi/Carambula travolti da Lucena/Dalhausser : La vendetta (sportiva sia chiaro) è un piatto che ogni tanto va mangiato freddo, a volte quasi gelido. E’ il caso di Paolo Nicolai e Daniele Lupo che attendono due anni meno due giorni per vendicarsi della sconfitta che li estromise nel 2017 dal Mondiale giocato sulle rive del Danubio a Vienna. Stessa spiaggia, stesso campo, steso avversario, i canadesi Pedlow e Schachter, ma stavolta esito ribaltato esattamente come allora nei sedicesimi ...

Beach Volley - World Tour 2019 Vienna. Miracolo di Lupo/Nicolai : annullano nove match ball e volano ai 16mi con Rossi/Carambula : Due coppie italiane ai sedicesimi: si chiude così una giornata rocambolesca per l’ItalBeach al maschile a Vienna dove erano in programma le sfide dei gironi. Vienna, Canada, sedicesimi in palio: era un mix che suonava malissimo per Lupo e Nicolai che infatti hanno sudato le proverbiali sette camicie per avere la meglio dei canadesi Saxtron/O’Gorman che hanno rischiato di emulare i compagni Pedlow/Schachter che due anni fa fecero ...

Beach Volley - World Tour 2019 Lubijana. Delusione azzurra : tutte eliminate in qualificazione le coppie italiane nel torneo sloveno : Esce subito di scena, non senza qualche rimpianto, l’ItalBeach impegnata sulla sabbia di Lubijana nel torneo 1 stella sloveno. Una sola vittoria e tre sconfitte per le tre coppie azzurre che non riescono a superare lo scoglio delle qualificazioni e gettano al vento una buona occasione per racimolare punti importanti. In campo maschile la giovane coppia composta da Windisch e Cottafava, quarta agli Europei Under 22, prima ha battuto 2-1 ...

Beach Volley - World Tour 2019 Vienna. Rossi/Carambula ok : è ancora sfida ai campioni del mondo. Lupo/Nicolai ko : serve la rivincita col Canada : Una vittoria è una sconfitta ha caratterizzato la prima mattinata di gare per l’Italia al Major Series di Vienna. Enrico Rossi e Adrian Carambula hanno ottenuto un successo tutt’altro che scontato (2-0) contro la coppia ceca allenata da Andrea Tomatis composta da Perusic e Schweiner. Rossi/Carambula sono partiti fortissimo nel primo set portandosi sull’11-6, poi la rimonta della coppia ceca fino al 17-16 e lo scatto finale degli azzurri per il ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2019 Palinuro. Quinta tappa “grandi firme” per il circuito tricolore : E’ una Quinta tappa “grandi firme” quella che scatterà domani nello splendido scenario di Palinuro, in Campania, per concludersi domenica per il Campionato Italiano di Beach volley: l’ultima prima dei due appuntamenti che assegnano i titoli stagionali e l’ultima valida per la classifica che assegna la wild card maschile e femminile per le finali del World Tour in programma a Roma dal 4 all’8 settembre ...

Beach Volley - World Tour 2019 Lubijana. Tris di coppie azzurre a caccia della qualificazione in main draw : Sono tre le coppie azzurre al via nelle qualificazioni del torneo 1 stella in programma a Lubijana in Slovenia che non vede binomi italiani inseriti in tabellone principale. Le prime a scendere in campo alle 11.40 saranno Dalila Varrassi e Claudia Scampoli che vanno a caccia del pass per il tabellone principale partendo dalla sfida tutt’altro che semplice contro le svizzere Huber/Hübscher che hanno come miglior risultato stagionale il ...

Beach Volley - World Tour 2019 : a Vienna l’Italbeach trova i tecnici azzurri sulla sua strada nel primo turno del main draw maschile : Italia in campo contro Italia in panchina: questo il leit motiv della prima giornata dedicata al main draw maschile nel Major Series di Vienna che ha già visto uscire di scena al primo turno l’unica coppia azzurra iscritta torneo femminile, Menegatti/Orsi Toth. Nelle semifinali del torneo maschile gli azzurri troveranno da avversari due allenatori italiani. Enrico Rossi e Adrian Carambula, infatti, alle 9.30 affrontano i cechi ...

Beach Volley - World Tour 2019 Vienna. Menegatti/Orsi Toth non sanno più vincere : 25me anche in Austria e l’Olimpiade si allontana : Si fa preoccupante la situazione stagionale di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che un anno fa esatto, al rientro dalla squalifica, vincevano il loro secondo torneo del World Tour ad Agdir e oggi si fermano per la seconda volta al primo turno di un Major Series, perdendo entrambe le partite nel girone del torneo di Vienna. Uno stop repentino dopo lo splendido quinto posto al Mondiale di Amburgo per la coppia italiana che non ha più vinto un ...

Estate : pazzi per il Beach Volley - alto rischio “crack” per caviglia e ginocchio : È lo sport simbolo dell’Estate, ma se praticato a livello agonistico mette a rischio caviglie, ginocchia e arti superiori. Il beach volley domina sulle spiagge italiane, ma non vanno sottovalutati i rischi. Conoscere i propri limiti infatti può aiutare a prevenire gli infortuni. “Tonicità ed elasticità delle giunzioni mio-tendine sono condizioni basilari per evitare infortuni durante l’atterraggio, dopo aver colpito la palla, perché ...