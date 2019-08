Basket | DJ Cooper imbroglia all’antidoping e viene squalificato | perché è incinto

Fonte : fanpage

(Di sabato 3 agosto 2019) DJè un giocatore diamericano con passaporto bosniaco, è un playmaker che ha giocato a lungo in Europa, anche in Francia. Il cestista è statoper due anniè risultato '' a un test antidoping.aveva presentato le urine di un'amica, che era in dolce attesa.

Cianciu75 : Devono succedere cose strane in quello spogliatoio... - CastleFabio1004 : Il genio del secolo ???????? - Lojero_Mattia : Per la serie: i grandi geni incompresi. -