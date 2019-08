Barbara D’Urso | bikini da favola a 62 anni | la foto su Instagram scatena i fan

Barbara D’Urso usa Photoshop? La conduttrice replica con stoccate mirate : Barbara d’Urso usa Photoshop? La conduttrice non ci sta e replica tra ironia e stoccate mirate Barbara d’Urso, 62 anni e non sentirli. La conduttrice partenopea in forza a Mediaset sembra proprio aver trovato il segreto della giovinezza. Infatti, sia le sue performance professionali, sia quelle in costume sono invidiabili. Innanzi alla telecamera è pressoché […] L'articolo Barbara d’Urso usa Photoshop? La conduttrice ...

Barbara D’Urso scatenata in vacanza : a 62 anni fisico da urlo FOTO : Barbara d’Urso in vacanza a Capri: le FOTO del suo fisico perfetto Meritato riposo per Barbara d’Urso. Dopo le fatiche dell’ultima stagione televisiva la conduttrice si sta godendo un po’ di relax e divertimento con gli amici più cari. Il settimanale Gente, nel numero in edicola da venerdì 2 agosto, mostra le FOTO della presentatrice […] L'articolo Barbara d’Urso scatenata in vacanza: a 62 anni fisico da urlo ...

Il commovente ricordo di Barbara D’Urso a Raffaele Pisu : Sui social Barbara D’Urso ricorda la scomparsa di Raffaele Pisu con questo post: «Gli artisti non muoiono mai». Una delle ultime apparizioni tv di Pisu, è stata proprio nel salotto della D’Urso a “Domenica Live”. La conduttrice ha voluto omaggiarlo sui suoi social con una tenera foto e un video della puntata. La morte di Raffaele Pisu ha commosso il mondo della tv e i suoi protagonisti. Anche Barbara D’Urso che tre anni fa lo ...

Il commovente ricordo di Barbara D’Urso a Raffaele Pisu : Sui social Barbara D’Urso ricorda la scomparsa di Raffaele Pisu con questo post: «Gli artisti non muoiono mai». Una delle ultime apparizioni tv di Pisu, è stata proprio nel salotto della D’Urso a “Domenica Live”. La conduttrice ha voluto omaggiarlo sui suoi social con una tenera foto e un video della puntata. La morte di Raffaele Pisu ha commosso il mondo della tv e i suoi protagonisti. Anche Barbara D’Urso che tre anni fa lo ...

Barbara D’Urso sui social ricorda Raffaele Pisu : Barbara D’Urso e il ricordo commovente su Raffaele Pisu: «Gli artisti non muoiono mai». Una delle ultime apparizioni tv di Pisu, è stata proprio nel salotto della D’Urso a “Domenica Live”. La conduttrice ha voluto omaggiarlo sui suoi social con una tenera foto e un video della puntata. La morte di Raffaele Pisu ha commosso il mondo della tv e i suoi protagonisti. Anche Barbara D’Urso che tre anni fa lo aveva ospitato a “Domenica Live”. In ...

GF : Alberto Mezzetti torna a parlare di Barbara D’Urso : “Mi ha cancellato” : Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello torna a parlare di sé e del rapporto finito con la conduttrice Barbara D’Urso. Il Tarzan della penultima edizione della casa più spiata in Italia si è lasciato andare in una lunga intervista sul settimanale DiPiù Tv raccontando di come è adesso la sua vita, lontano dalla televisione. Tra nuove esperienze, amori e delusioni, non è mancato ovviamente il riferimento a Barbara D’Urso e a quel rapporto ...

Barbara D’Urso al volante dopo 15 anni per il promo di Domenica Live : “È andato tutto bene” : Barbara d’Urso nel promo di Domenica Live guida un pulmino e si mette al volante dopo 15 anni (VIDEO) Barbara d’Urso condurrà ancora una volta Domenica Live. Come vi avevamo già informato, anche quest’anno sarà al timone del programma Domenicale di Canale 5 e questo nonostante l’impegno con il suo Live – Non è la […] L'articolo Barbara d’Urso al volante dopo 15 anni per il promo di Domenica Live: ...

Barbara D’Urso - ex del Grande Fratello confessa : “L’ho dimenticata” : GF, Alberto Mezzetti dimentica Barbara d’Urso: “Guardo avanti” Alberto Mezzetti del Grande Fratello è noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato, e vinto, il reality più famoso di sempre condotto da Barbara d’Urso. L’ex concorrente ha sempre dichiarato di avere avuto, subito dopo la fine del programma, un bellissimo rapporto con la conduttrice tanto da frequentarsi anche a telecamere spente. ...

Barbara D’Urso - confermata su Instagram la conduzione di Domenica Live : Barbara D’Urso non si ferma e, dopo il periodo estivo, è pronta a dominare, di nuovo, il pomeriggio di Canale 5. È stato riconfermato, infatti, il suo ritorno al timone di Domenica Live. Ad annunciarlo proprio lei, tramite il suo profilo Instagram dove ha pubblicato, in anteprima, lo spot di Domenica Live che andrà in onda nei prossimi giorni. Un video stravagante, in cui Barbara D’Urso interpreta personaggi in attesa di un pulmino. Presenti ...

“Ti sei rifatta!”. Barbara D’Urso - la nuova foto scatena il putiferio : Barbara D’Urso. Non c’è giorno in pratica che non si parli di lei, anche se al momento non è in video. La regina di Mediaset che quest’anno è andata in onda sette giorni sette tra Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live – Non è la D’Urso è in vacanza ma non rinuncia ad aggiornare i suoi tantissimi fan. Solo su Instagram ne conta oltre due milioni e sotto ogni foto raccoglie un diluvio di cuoricini e complimenti, ma anche ...

Domenica Live - Barbara D’Urso sfida Francesca Fialdini : “Sarò con voi” : Francesca Fialdini: Barbara d’Urso ritorna con Domenica Live E’ ufficiale: Barbara d’Urso tornerà con Domenica Live. Dopo mesi di dubbi e perplessità, la bella conduttrice partenopea ha confermato ai suoi fedeli telespettatori che tornerà a condurre il suo programma della Domenica, ma in versione ridotta: Barbara andrà in onda dalle 17 e 30 circa, andandosi a scontrare con il nuovo programma di Francesca Fialdini. Io non vi ...

“Non mollo”. Barbara D’Urso - messaggio ai fan : parole destinate a fare rumore : Sempre più signora di Mediaset. Sempre più regina dei palinsesti. Barbara D’Urso non molla. Dopo il successo della passata stagione, la conduttrice è pronta a fare il bis per la gioia dei suoi fan. Nonostante le voci circolate nelle settimane scorse, quando la programmazione per il nuovo anno era in via di definizione, niente si concretizzerà: Barbara D’Urso non molla Domenica Live. Nonostante il nuovo impegno serale con Live-Non è la D’Urso la ...

Domenica Live - Barbara D’Urso ci sarà : «Non vi lascio» : Barbara D'Urso - Domenica Live Sfida lanciata, sfida accettata. Anche nella prossima stagione tv 2019/2020, Barbara D’Urso sarà al timone di Domenica Live. “Abbiamo dato a lei la libertà di capire se ce la fa”, aveva dichiarato Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset. E la conduttrice ha risposto ’sì, ce la faccio’. “Amici di Twitter… non vi ...

Barbara D’Urso non molla : condurrà di nuovo Domenica Live : Domenica Live sarà condotta ancora una volta da Barbara d’Urso Barbara d’Urso non molla Domenica Live. Nonostante il nuovo impegno serale con Live-Non è la d’Urso la conduttrice napoletana non abbandonerà lo show Domenicale. Di un probabile addio se n’è parlato nei giorni scorsi, dopo che Live-Non è la d’Urso è stato spostato dal mercoledì […] L'articolo Barbara d’Urso non molla: condurrà di nuovo ...