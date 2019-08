Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) Portare via gli alcolici quando la festa inizia a scaldarsi troppo. Ossia, porre un freno a mercati che corrono in maniera esagerata per prevenire pericolosi eccessi. È uno dei compiti che, in tempi normali, è tradizionalmente assegnato alle. Ma non viviamo in tempi normali. Così, ciò che queste stanno facendo è esattamente l’opposto: versare fiumi di alcol per mantenere viva una festa che non riesce ad animarsi. E quel che davvero preoccupa è che nessuno sembra sapere bene come e quando smettere. Giova ricordare che la Fed ha tuttora a bilancio titoli acquistati durante la crisi per 3.600 miliardi di dollari, mentre dopo il suo Quantitative easing il portafoglio Bce è infarcito di titoli per quasi 3.000 miliardi di euro. Il 2018 e il 2019 avrebbero dovuto essere gli anni della svolta, del graduale ritorno a condizioni monetarie “normali”, segno che la crisi iniziata nel ...

giannettimarco : RT @fattoquotidiano: Banche centrali, la droga del denaro facile aumenta le disuguaglianze e il rischio di bolle. “Per uscirne i governi fa… - Noovyis : (Banche centrali, la droga del denaro facile aumenta le disuguaglianze e il rischio di bolle. “Per uscirne i govern… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Banche centrali, la droga del denaro facile aumenta le disuguaglianze e il rischio di bolle. “Per uscirne i governi fa… -