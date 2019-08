Asia Argento | il segreto della foto con Yari Carrisi | il figlio di Al Bano e Romina

“Sta con l’ex di quell’altra”. Asia Argento : più che un gossip - è una bomba estiva : Il mondo dello spettacolo e soprattutto quello del gossip torna a parlare di Asia Argento. L’attrice, regista, cantante e volto della nostra televisione finisce nuovamente su tutti i siti di informazione. Stavolta non è per le accuse al produttore cinematografico Harvey Weinstein ma per una nuova, strana e impensabile fiamma sentimentale. Certo, dalla figlia di Dario Argento ci si aspetta sempre di tutti ma il nome del nuovo compagno lascia con ...

Asia Argento torna sui social con Yari Carrisi : la foto che incuriosisce : Asia Argento insieme a Yari Carrisi: la foto su Instagram dopo l’addio ai social Asia Argento è tornata a farsi vedere sui social, dopo che da qualche tempo ha disattivato i suoi account. L’attrice e regista è infatti la protagonista dell’ultimo post pubblicato poche ore fa da Yari Carrisi sul suo profilo Instagram ufficiale. Uno […] L'articolo Asia Argento torna sui social con Yari Carrisi: la foto che incuriosisce ...

Una ‘nuova’ Asia Argento! La ex di Morgan sorprende tutti col nuovo look : Il nome di Asia Argento è risuonato molto in queste ultime settimane. Il suo ex (e papà di sua figlia) Morgan l’ha infatti accusata di essere l’artefice del pignoramento del suo appartamento per non aver pagato gli alimenti alla figlia Anna Lou. “È stata lei a sancire questo sfratto – ha detto lui quando gli ufficiali giudiziari l’hanno scortato fuori – È sadica, cattiva, non ha bisogno di soldi. E io di soldi gliene ho dati ...

Morgan : "Asia Argento - ti voglio bene. Da oggi non reagirò più male alle tue putt*nate". Lei : "Meno teatrini" : Dalle telecamere di Realiti, il programma di Rai2 condotto da Enrico Lucci, Morgan ha promesso, rivolgendosi direttamente ad Asia Argento, che non le rivolgerà più accuse e pesanti critiche (ecco le più recenti) attraverso la tv: Lo giuro. Non dirò più cose eccessivamente improponibili in tv, mi terrò dentro quello che è la reazione per una incazzatura se tu dici puttanate su di me, io non reagirò in modo sbagliato come ho fatto.prosegui la ...

Morgan e il confronto con Asia Argento a Realiti : Questa sera su "Realiti" il programma di Rai Due condotto da Enrico Lucci andrà in onda un'intervista a Morgan sfrattato dalla sua casa. Tra i giudici del programma anche Asia Argento. Marco Castoldi, in arte Morgan è stato definitivamente sfrattato. Uscito dalla sua casa “museo”, dal suo “posto di lavoro” come l’ha definita lui, promette battaglia.-- Pochi giorni fa, è stato intervistato da Enrico Lucci per il programma ...

Morgan sfrattato - la rabbia contro Asia Argento : “È sadica - cattiva. Non ha bisogno di soldi” : Morgan è stato oggi sfrattato ufficialmente dalla sua casa di Monza e, nel lasciare l’abitazione, ha sfogato tutta la sua rabbia, attaccando prima la polizia che era lì per sgomberarlo, poi i colleghi cantanti e, infine, anche l’ex moglie Asia Argento. “E’ stata lei a sancire questo sfratto. E’ sadica, cattiva, non ha bisogno di soldi. E dire che io di soldi gliene ho dati tantissimi“, si è sfogato Marco Castoldi. Era ...