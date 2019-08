Anticipazioni Una Vita | Lucia eredita un' entrata mensile di 1000 pesetas da un marchese

Una vita - Anticipazioni spagnole : Arturo diventerà nonno : Una vita, la soap firmata da Aurora Guerra, non andrà in vacanza ma continuerà con grandi sorprese come si può vedere dalle anticipazioni che arrivano dalla Spagna. Arturo riceverà finalmente una bella notizia: diventerà nonno. Il periodo buio di Arturo finalmente finirà Il Colonnello Valverde trascorrerà un brutto periodo, poiché a causa dei suoi problemi di salute arriverà a perdere la vista. Questo renderà tristi i preparativi del suo ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata in prima serata di sabato 3 agosto 2019 : anticipazioni puntata 778 di Una VITA di sabato 3 agosto 2019: Agustina neutralizza senza saperlo il il tentativo di Arturo di togliersi la VITA. Il giorno dopo, il colonnello va da Felipe e gli chiede di sistemare la documentazione relativa al testamento. Quando Agustina apprende questa notizia, decide di parlare con Felipe riguardo alle condizioni di Valverde. Diego riceve e legge una lettera arrivata dai colleghi gioiellieri compaesani del ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Arturo diventa nonno! : Buone notizie per il Colonnello Valverde che dopo l'operazione per recuperare la vista, scopre che Elvira è incinta e che lui sarà presto nonno.

Anticipazioni Una Vita dal 5 al 10 agosto : Samuel arrestato : Una Vita Anticipazioni dal 5 al 10 agosto: le indagini di Diego, Samuel viene arrestato Durante la prossima settimana, nel corso delle puntate di Una Vita, Diego ha intenzione di chiamare Jaime, convinto che sia l’unica persona in grado di fermare Ursula. Samuel, il quale ha ucciso il padre, cerca di convincere il fratello a […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 5 al 10 agosto: Samuel arrestato proviene da Gossip e Tv.

Una Vita - Anticipazioni : SILVIA scopre qualcosa di spiacevole - ecco cosa : Nei prossimi episodi italiani di Una Vita, SILVIA Reyes (Elia Galera) verrà sequestrata da Blasco (Manel Sans), un suo vecchio nemico. L’ingresso dell’uomo sarà determinante per i prossimi sviluppi della telenovela e genererà una serie di spiacevoli conseguenze. Ricapitoliamo quindi la storyline… Una Vita, trame: SILVIA sequestrata da Blasco Le anticipazioni segnalano che SILVIA, a pochi giorni dal viaggio in Italia in compagnia di ...

Una Vita Anticipazioni 2 agosto 2019 : Samuel non aiuterà Ursula : Samuel porta via Blanca dal cimitero e dichiara a Ursula di non avere nessuna intenzione di testimoniare contro la ragazza.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 2 e sabato 3 agosto 2019 : anticipazioni puntata 777 di Una VITA di venerdì 2 e sabato 3 agosto 2019: Samuel riesce a portare via Blanca dal pantheon, facendo sì che la situazione non si trasformi in una tragedia… Ursula, dopo quello che è accaduto con Blanca, intende denunciare tutto alle guardie in modo da dimostrare la pazzia della figlia… Dopo aver appreso che la cecità di don Arturo Valverde è permanente, Agustina è molto in ansia per lui. Nel frattempo ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Samuel chiede l'aiuto di Koval per distruggere Ursula : Diego e Blanca tentano di farla impazzire, poi Samuel completa l'opera contattando Koval l'impietoso padre della Dicenta.

Una Vita - Anticipazioni : BLANCA disperata - SAMUEL è riuscito a… : Crudeli novità nelle puntate italiane di Una Vita: non appena si libererà di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), facendo in modo che venga rinchiusa in un manicomio, il perfido SAMUEL Alday (Juan Gareda) concentrerà ogni sua attenzione sulla moglie BLANCA (Elena Gonzalez) e sul fratello Diego (Ruben De Eguia) e, pur di non permettere loro di essere felici alle sua spalle, penserà di sbarazzarsi del piccolo Moises. La storyline, partendo da questi ...

Anticipazioni Una Vita : Moises rapito da Samuel si ammala gravemente : Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Blanca potrà finalmente riabbracciare il piccolo Moises che le era stato sottratto da Ursula dopo il parto. Si tratterà di scene concitate, durante le quali Samuel si mostrerà pentito dei numerosi errori commessi e delle sofferenze provocate all'ex moglie. Poco dopo, Diego e Blanca otterranno la loro vendetta nei confronti della dark lady che verrà rinchiusa in manicomio, uscendo di scena per un po' ...

Una Vita Anticipazioni 1 agosto 2019 : Blanca pronta a uccidere Ursula ma qualcuno... : Blanca ha sequestrato sua madre nella tomba di famiglia e cerca di ucciderla. Samuel arriva in tempo e riesce a fermarla.