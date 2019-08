Andrea Damante raggiunge un grande traguardo e ringrazia i fan

È l’estate delle corna per i vip : dal triangolo Oradei – Osvaldo – Kinnunen a Giulia De Lellis tradita da Andrea Damante : Un balletto di Gianluca Vacchi, i capelli biondi di Fedez, il calciomercato che impazza, le foto alle gambe sul lettino sotto all’ombrellone, l’invasione dei tormentoni, il caldo torrido, una polemica politica al giorno. L’estate 2019 ripropone i suoi cliché ma sarà ricordata per altro: l’invasione delle corna. Altro che “Cervo a primavera”, per citare una canzone di Riccardo Cocciante, il cervo ha trovato la ...

Fede Rossi non segue più Andrea Damante : c'entrerebbe il presunto flirt con Paola : È finita l'amicizia tra Fede Rossi e Andrea Damante? È questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi curiosi, i quali hanno notato che da qualche giorno il cantante ha smesso di seguire su Instagram l'ex protagonista di Uomini e donne, ormai diventato un affermato e richiesto dj in giro per il mondo. Un 'unfollow' che non è passato affatto inosservato, dato che arriva nei giorni immediatamente successivi la pubblicazione delle foto che ...

Andrea Damante sarebbe di nuovo single : Sara Croce è già ex - Paola Di Benedetto un'amica : È un'estate molto movimentata quella che sta vivendo Andrea Damante sia dal punto di vista professionale che da quello personale: oltre a suonare nelle discoteche di tutta Italia, in questo periodo il siciliano sembra non trovare pace in amore. Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 31 luglio, fa sapere che sarebbe già finita la frequentazione tra il dj e Sara Croce. L'ex tronista è stato paparazzato in barca in compagnia di una mora ...

Andrea Damante molla Sara Croce - colpa di Paola Di Benedetto? : Stando alle ultime indiscrezioni, la storia tra il deejay e la modella sarebbe già giunta al capolinea.

Paola Di Benedetto dimentica Federico con Andrea Damante?? : Un’estate movimentata, quella di Paola di Benedetto che, dopo la fine della relazione con Federico Rossi, sembra aver trovato il sereno con Andrea Damante. La giovane influencer, dopo aver trascorso le scorse settimane, prima a Capri e poi a Ischia con le sue amiche, è volata ad Ibiza, ma sull’isola spagnola la ragazza non è sola. Non sono sfuggite ai fan infatti, le apparizioni dell’ex madre natura di Ciao Darwin, in compagnia con Andrea ...

“È proprio così…”. Un brutto momento per Andrea Damante : Vi avevamo raccontato, lo scorso fine settimana, come qualcosa si stesse muovendo tra Andrea Damante e Sara Croce. Una coppia fresca fresca, bellissima, paparazzata subito in situazioni piccanti, inseparabili e attaccati anche nei social. Ma in questa storia c’è un però. E avevamo iniziato a dirvelo negli ultimi giorni, quando il gossip nostrano ha iniziato a registrare dei rumors importanti sui due, con notizie che arrivavano direttamente dalla ...

Andrea Damante avvistato con Paola Di Benedetto ad Ibiza : Andrea Damante, il deejay veronese più famoso delle cronache rosa, dopo la fine della sua storia con Giulia De Lellis è stato più volte avvistato in compagnia di belle ragazze, che secondo occhi indiscreti erano dei presunti flirt. Se quello con Barbara Fumagalli è stato subito smentito, quello con la bella Sara Croce, sembrava essere certo. Eppure, solo qualche giorno fa, il bel Dama è stato beccato ad Ibiza in compagnia di Paola Di ...

Andrea Damante minimizza la relazione con la Croce : 'Siamo amici - non so - si vedrà' : Soltanto un paio di settimane fa, interpellato da "Chi" sulla frequentazione con Sara Croce, Andrea Damante aveva detto che stavolta faceva sul serio e che non stava vivendo un flirt passeggero. Ieri, però, tutti i siti di gossip hanno riportato le nuove dichiarazioni che il dj ha rilasciato sulla frequentazione con la bionda influencer: il tronista ha parlato di una bella amicizia che potrebbe evolversi in qualcosa di più. Che dietro a questa ...