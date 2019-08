Amichevoli Serie A | Lazio in scioltezza | tris Bologna | sconfitta per il Parma

Amichevoli Serie B e C : bene lo Spezia - Cosenza travolto 1-5 dal Monopoli : Si intensifica la preparazione alla prossima stagione non solo in Serie A ma anche in Serie B e C. Proprio squadre di seconda e terza Serie, spesso, si scontrano tra loro per testare soprattutto le gambe, che ancora risultano pesanti per i grossi carichi di lavoro. A tal proposito, questo pomeriggio sono andate in scena le sfide tra Spezia e Fermana e tra Cosenza e Monopoli. Tutto come da pronostico nel primo caso, con il tris dei liguri ...

Amichevoli Serie A - Cagliari-Leeds 1-1 - gol di Birsa : vincono Inter - Lazio e Roma : Amichevoli Serie A- Ecco tutti i risultati delle Amichevoli di oggi 27 luglio. Bene il Cagliari contro il Leeds, 1-1 il finale. Trionfano anche Inter, Lazio e Roma. Ko per Atalanta e Udinese. Cagliari-Leeds 1-1 14′ Birsa (C), 49′ Hernandez (L) Cagliari (4-3-1-2): Cragno (72′ Aresti), Mattiello (46′ Pinna), Ceppitelli (46′ Walukiewicz), Klavan (46′ Pisacane), […] L'articolo Amichevoli Serie A, ...

Amichevoli Serie A e Serie B - Udinese travolta dal Borussia Dortmund : bene Spal e Brescia : Continuano senza sosta le Amichevoli estive. Tante partite interessanti in questo sabato 27 luglio che riguardavano da vicino le squadre di Serie A, Serie B e Serie C. Spal-FERALPISALO’ 4-1 La Spal di mister Leonardo Semplici ha battuto 4-1 la Feralpisalò. I bianco-azzurri si sono imposti grazie alle reti di Moncini (10°), Valoti (20°), Rinaldi (autogol al 51°) e Dickmann (59°). Per gli avversari rete del momentaneo 2-1 di Ceccarelli ...

Serie A 2019/20 - le Amichevoli di Juventus - Napoli e Bologna su Sky Sport : In attesa dell'inizio della Serie A 2019/20 e dei primi incontri ufficiali (per la cronaca, il Torino ha già iniziato la propria avventura in Europa League), su Sky Sport, continuano gli appuntamenti con le amichevoli estive.Juventus, Napoli e Bologna saranno le squadre protagoniste dei prossimi match amichevoli che andranno in onda su Sky da domani, venerdì 26 luglio 2019, fino al prossimo 14 agosto.prosegui la letturaSerie A 2019/20, le ...

Le Amichevoli estive della Serie A Tim in esclusiva su DAZN : A circa un mese dal ritorno in campo della Serie A TIM, il grande calcio nazionale ritorna su DAZN [clicca qui per un mese gratuito] . Tra il 25 luglio e il 4 agosto, squadre della massima Serie come Hellas Verona, Udinese, Parma, Brescia e Genoa scenderanno in campo per sette amichevoli pre-stagionali in esclusiva sulla piattaforma. Già oggi, a partire dalle 17:00, in diretta dall’Hoffmaninger Stadion di Bad ...

Amichevoli Serie A : Cagliari-Chievo 2-1 - super Pavoletti. Bene Lazio - Roma e Brescia : Amichevoli Serie A- Un mese all’inizio del campionato. Amichevoli estive in totale fermento e primi messaggi per tutti gli allenatori e per le nuove strategie delle 20 squadre di Serie A. Vincono Lazio, Roma, Sassuolo, Brescia e Cagliari. Pareggio 3-3 per il Napoli, impegnato nel match contro la Cremonese. Leggi anche: Juventus, UFFICIALE: ecco la […] L'articolo Amichevoli Serie A: Cagliari-Chievo 2-1, super Pavoletti. Bene Lazio, ...

Le Amichevoli estive su DAZN : live le sfide di 5 club di Serie A : A circa un mese dal ritorno in campo della Serie A TIM, il grande calcio nazionale ritorna su DAZN (clicca qui per iniziare il mese gratuito). Tra il 25 luglio e il 4 agosto, squadre della massima Serie come Hellas Verona, Udinese, Parma, Brescia e Genoa scenderanno in campo per sette amichevoli pre-stagionali in esclusiva sulla […] L'articolo Le amichevoli estive su DAZN: live le sfide di 5 club di Serie A è stato realizzato da Calcio e ...

Amichevoli Serie B e C : vincono Cittadella - Livorno e Salernitana - il Bari ne fa 4 al Pisa : Non solo Serie A, ma tante Amichevoli precampionato anche tra Serie B e Serie C. In alcuni casi, pronostico rispettato, come le vittorie di Livorno, Cittadella e Salernitana rispettivamente contro Carpi, Virtus Verona e Sambenedettese, in altri è ribaltato, come il successo del Bari per 4-2 sul Pisa, neopromosso in cadetteria. Partiamo dal Cittadella, che vince 3-1. Di seguito il tabellino. Cittadella – VIRTUS VERONA 1 – 3 RETI: 6' ...

Amichevoli Serie A : Sassuolo a tutto Caputo! Vincono anche Parma - Atalanta e Lazio : Amichevoli Serie A- Iniziano a prendere forma le 20 squadre di Serie A in vista della prossima stagione. Amichevoli estive pronte a lasciare il segno e anche le prime indicazioni in vista dell’imminente inizio di stagione. Vincono Parma, Atalante e Lazio. Pareggio per il Cagliari con gol di Cerri. Bene anche il Sassuolo con Caputo […] L'articolo Amichevoli Serie A: Sassuolo a tutto Caputo! Vincono anche Parma, Atalanta e Lazio ...

Amichevoli - solo un pareggio per il Cagliari : Brescia in scioltezza - tutte le partite in Serie B [FOTO] : Si sono giocate altre partite Amichevoli, le squadre continuano la preparazione in vista della prossima stagione. pareggio per il Cagliari che non è andato oltre l’1-1 contro la Feralpisalò disputata nel ritiro pre-campionato della Val di Pejo, ospiti in vantaggio con al 73′ con Marchi di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi il pareggio del Cagliari all’85’ porta la firma di Cerri. In campo anche ...

Serie A 2019/20 - le Amichevoli del Napoli in onda su Sky Sport : Dopo i tanti eventi estivi legati al calcio (i Mondiali femminili, gli Europei Under 21 e i Mondiali Under 20), la giostra della Serie A è pronta a ripartire, in vista della stagione 2019/20, con le classiche amichevoli pre-campionato.Nei prossimi dieci giorni, i più fortunati saranno i tifosi del Napoli abbonati Sky che, sul canale Sky Sport Serie A, potranno assistere alle prime tre amichevoli estive della compagine azzurra allenata da ...

Serie A 2019-2020 : il calendario e le date delle Amichevoli estive. Tutti gli orari e il programma : Tutte le squadre di Serie A hanno incominciato i raduni e i ritiri in vista dell’inizio della prossima stagione, si preannuncia un’estate di duro lavoro per le 20 formazioni del massimo campionato italiano di calcio che naturalmente disputeranno anche diverse amichevoli per trovare la giusta condizione di forma in vista dei match che contano. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le ...

Il raduno dei club di Serie A : il Cagliari non convoca Barella - tutte le Amichevoli del Bologna : Si radunano le squadre del campionato di Serie A con l’obiettivo di preparare la prossima stagione. Il Bologna svolgerà la successiva parte della preparazione estiva a Neustift im Stubaital in Austria da giovedì 25 luglio a venerdì 2 agosto, la comunicazione è arrivata direttamente dal club rossoblu. Previsti due test amichevoli: venerdì 26 luglio alle 18 a Kufstein contro il Colonia e lunedì 29 luglio alle 18 a Kitzbuhel contro lo ...