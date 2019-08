Amichevoli | colpo grosso della Roma contro il Lille | il Pordenone supera il Cittadella

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Si sono disputate altre partite interessanti valide per ledelle squadre italiane. Sette gol per l’Udinese di mister Tudor che, al Comunale di Manzano, ha battuto 7-0 il Cjarlins Muzane, squadra di Serie D, in rete le doppiette di Nestorovski, Teodorczyk e Gonzalez e il gol di Barak. Ladi Fonseca ha vintoilper 3-2, i transalpini hanno sbloccato il risultato al 19′ con Timothy Weah, figlio dell’ex attaccante milanista George, poi è laa salire in cattedra con i gol di Under (51′) e Zaniolo (62′), poi pareggio delfirmato da Araujo (73′) nel recupero la vittoria grazie alla rete di Cristante (90’+1′), ottime le prove di Zaniolo e Dzeko. La Cremonese ha vinto 5-0la Folgore Caratese, il risultato non lascia dubbi sull’andamento dell’indel...

