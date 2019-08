Fonte : fanpage

(Di sabato 3 agosto 2019) L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha lanciato l'su possibili nuoviche l'Isis sarebbe pronto a compiereladel 2019. Il Califfato, forte dei suoi 30mila foreign fighter pronti all'azione in tutto il mondo, ha accesso a fondi stimati tra 50 e 300 milioni di dollari e sarebbe solo questione di tempo prima che torni di nuovo all'azione.

valigiablu : Grandi (Unhcr): «È il peggiore naufragio dell'anno» > L’allarme dell’Onu: «150 morti in un naufragio al largo della… - Skianto3 : Non sono #cristiani Non sono #ebrei Non sono #protestanti Non sono #testimonidiGeova, Nè #scintoisti, nè #buddisti… - fanpage : Allarme dell'Onu sul terrorismo: 'Nuovi attentati dell'Isis entro la fine del 2019' -