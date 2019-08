Fonte : blogo

(Di sabato 3 agosto 2019) Promette di non fare nessuna imitazione, ma di indossare una maschera, "come un napoletano indosserebbe quella di Pulcinella". Parola di, impegnato da pochi giorni sul set di, il-tv prodotto da Ocean Productions per Rai Fiction e dedicato ad. La pellicola, diretta da Luca Manfredi, andrà in onda durante la prossima stagione, in occasione del centenario della nascita dell'attore romano, avvenuta il 15 giugno 1920.In un incontro con la stampa avvenuto a Valle Giulia a Roma,(reduce dall'interpretazione di Franco Califano in Io Sono Mia e vincitore di un David di Donatello per "Dogman") ha ammesso di sentire la responsabilità di un ruolo così importante:ledel-tv su: "ildi Verdone" pubblicato su TVBlog.it 03 agosto 2019 15:05.

SerieTvserie : Alberto, iniziate le riprese del film-tv su Sordi. Edoardo Pesce: 'Temo il giudizio di Verdone' - Alberto_Rizzi1 : @matteosalvinimi @SkyTG24 Quando smettere di vivere su Twitter e iniziate a fare qualcosa di utile per l'Italia? Chiedo per un amico. - alberto_rodolfi : RT @AntonioDvx: @GiorgiaMeloni @GiorgiaMeloni iniziate anche Voi a pubblicare questi video. Noi vi diamo una mano, siamo uniti con te e Sal… -