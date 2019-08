A Budapest prima pole in carriera per Verstappen | Leclerc quarto

Prima - storica - pole position per Max Verstappen : la Red Bull vola in Ungheria - si infiamma il weekend di Budapest! : Max Verstappen si prende la Prima pole position della carriera: il giovane pilota della Red Bull chiude le qualifiche del Gp d’Ungheria al primo posto, davanti a Bottas ed Hamilton Ultima tappa Prima della sosta estiva, con un buon risultato si andrà in vacanza con il sorriso, con una brutta prestazione sarà una pausa lunga, preda di dubbi e incertezze. Per evitare questa spiacevole condizione, ai piloti di F1 è toccato far bene già ...