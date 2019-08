Young Signorino prende a schiaffi un fan | ' Mi ha provocato'

A un suo concerto - Young Signorino schiaffeggia uno spettatore : «Questa è educazione» : Young SignorinoYoung SignorinoYoung SignorinoYoung SignorinoYoung SignorinoYoung SignorinoYoung SignorinoYoung SignorinoYoung Signorino torna a far parlare di sé. Dopo la fiera convinzione di essere il figlio di Satana e una compagna social in cui diversi vip si stampavano in faccia i suoi tatuaggi, stavolta è sopraggiunta la violenza. È successo durante un’esibizione a Fermo dove, nel bel mezzo del live, il trapper si è scagliato contro ...

Young Signorino irriso al concerto schiaffeggia lo spettatore : le immagini della sua reazione : Young Signorino torna far parlare di sé, non per la qualità delle sue canzoni ma per un episodio di violenza. Durante il concerto a Fermo, il rapper è stato irriso da uno spettatore. Per zittirlo, il cantante gli ha dato uno schiaffo davanti a tutti e si è subito allontanato, diviso in un secondo momento da alcune persone. Young Signorino, il giorno successivo, ha voluto chiarire sui social l’episodio: “Se vieni nel mio spazio a fare ...

Young Signorino sferra uno schiaffo ad uno spettatore : 'Dovete imparare a stare al mondo' : Negli ultimi mesi il nome di Young Signorino è gradualmente sparito dai radar della musica e del gossip italiano. Dopo la rapida escalation che tra il 2017 ed il 2018 lo aveva portato prima a totalizzare milioni di visualizzazioni su YouTube, poi a riempire i titoli dei giornali, non solo in ambito prettamente musicale, e successivamente ad occupare gli spazi dei servizi dei più noti telegiornali italiani, arrivando ad essere addirittura ...