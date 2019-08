Volley femminile | Preolimpico 2019 Mazzanti | “L’Italia si è liberata della tensione

Fonte : oasport

(Di venerdì 2 agosto 2019) L’Italia ha incominciato col piede giusto il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le azzurre hanno sconfitto il Kenya per 3-0 e hanno così incamerato il primo successo a Catania. Tutto si deciderà nelle prossime due partite contro Olanda e Belgio che animeranno l’intenso fine settimana in terra siciliana. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoniFeder. DAVIDE: “Stasera ho visto un’Italia che si è adattata agli avversari nel primo set. Poi si èiniziale e ha fatto vedere un po’ delle cose di cui è capace, ma non tutto. Quando giochi una partita così non hai alta velocità e quindi sei più attento a non sbagliare. Con il salire di livello, sale anche l’attivazione delle ragazze. Sono convinto che con le difficoltà migliorerà anche la prestazione in campo ...

