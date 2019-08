Violento temporale in Romagna | il vento porta devastazione fra Rimini e Riccione FOTO E

Maltempo Trentino : Violento temporale - allagamenti e un incendio a Trento - frana a Ravina [FOTO] : Vigili del fuoco al lavoro a Trento nel pomeriggio a causa di un violento temporale che ha colpito il capoluogo. Diversi gli allagamenti a cominciare da quello che ha interessato l’ospedale Santa Chiara, ma fortunatamente non si segnalano feriti. L’episodio più grave in via Sanseverino dove il vento ha scoperchiato il tetto di un edificio ed ha abbattuto due piante. A Ravina, nella zona del Belvedere, si è registrata una piccola ...

Violento temporale in Veneto : grandinate intense e nubifragi in atto : Giornata molto instabile per le regioni adriatiche dove si sono susseguiti diversi acquazzoni e temporali a causa di aria molto fresca proveniente dai Balcani secondo una dinamica abbastanza insolita...

Sei persone sono morte e almeno cento sono ferite a causa di un Violento temporale nel nord della Grecia : Sei persone sono morte e almeno cento sono ferite a causa di un violento temporale accompagnato da grandine e forti raffiche di vento che ha colpito, nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, la penisola Calcidica, nel nord

Violento temporale su Taranto : gru dell'Ilva precipita in mare - c'e' un disperso : Pessime notizie giungono da Taranto, colpita in pieno da un forte temporale che, nel pomeriggio, ha attraversato la Puglia centro-settentrionale causando grandinate a tratti molto dannose. Il...

Violento temporale su Arezzo : grandine grossa e danni : Pomeriggio fortemente instabile per il centro-nord a causa di una perturbazione atlantica in avvicinamento nel Mediterraneo e che mostrerà il suo lato più incisivo nella giornata di domani, 10...

Violento temporale su Ancona e provincia : vasti allagamenti - disagi e alberi spezzati : L'ammasso temporalesco che nel pomeriggio ha attraversato l'Emilia Romagna, causando danni abbastanza evidenti e tanti disagi per via delle piogge intense e la grandine, ha raggiunto anche le Marche...

Violento temporale su Venezia : nubifragio e venti tempestosi sulla laguna [VIDEO] : Come previsto il nord-est è stato nuovamente teatro di forti temporali quest'oggi, esattamente come accaduto nell'ultimo week-end per effetto di una "stressante" staticità barica all'interno del...

Maltempo : Violento temporale a Trento e in valle Adige : Un violento temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi su Trento e in tutta la valle dell’Adige con numerose chiamate ai vigili del fuoco, in particolare per le piante d’alto fusto cadute per le strade, come hanno documentato le immagini della Tgr Rai. Danni sono segnalati anche in altre zone dell’Alto Adige, da Egna a Ora, da Termeno a Cortaccia, lungo la via del vino: sono segnali non soltanto alberi caduti, con ...

Maltempo : Violento temporale MCS sta colpendo la Pianura Padana - nubifragi e grandine in atto : Come ampiamente previsto stamattina, la Pianura Padana sta facendo i conti con un vasto sistema temporalesco formatosi nell'arco di 2 ore e che, presumibilmente, continuerà ad avvolgere gran parte...

Violento temporale colpisce Kiev. Le immagini dalla capitale ucraina. : Forte instabilità sta interessando alcuni settori dell'Europa orientale, dove l'aria molto calda legata all'ondata di calore di origine sub-tropicale in atto è entrata in contrasto con...

Violento temporale su Modena : gravi danni nella citta' emiliana - le FOTO : Come ampiamente previsto forti temporali si stanno verificando sulle regioni settentrionali per effetto del transito di un cavo d'onda di origine atlantico. Dopo una mattinata per lunghi tratti...