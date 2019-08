Violenti temporali e pesanti in danni in Lombardia | scoperchiato palazzetto dello sport a

Allerta Meteo - Agosto spacca l’Italia in due : caldo al Sud - Violenti temporali al Nord : Inizia oggi Agosto, l’ultimo mese d’Estate e l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due. Fa molto caldo al Sud, soprattutto in Sardegna e Sicilia dove abbiamo +40°C a Carbonia e Monteponi, +39°C a Carini, Guspini, Iglesias ed Asuni, +38°C a Trapani, Barumini e Oristano, +37°C a Sassari e Ozieri, +36°C a Palermo e Catania, ma anche in Puglia e Calabria dove spiccano i +36°C di Castrovillari e i +35°C a Taranto, Foggia e ...

Meteo Bolzano - a luglio caldo sopra la media - Violenti temporali e record di fulmini con 35mila scariche : Temperature di un grado sopra la media, record di fulmini ma precipitazioni sotto i livelli normali: è il bilancio in provincia di Bolzano del servizio Meteo per il mese di luglio 2019. Come si spiega in una nota, il mese di luglio 2019 va in archivio con temperature di circa un grado al di sopra della media di lungo periodo. A causa dei numerosi e violenti temporali degli ultimi giorni, inoltre, è stato stabilito il record di 35.000 fulmini in ...

Violenti temporali in Veneto : nubifragio a Piovene Rocchette [VIDEO E FOTO] : In un contesto complessivamente anticiclonico, alcune aree del Nord Italia stanno assistendo oggi a locali ma intensi temporali, dettati da infiltrazioni d'aria più fresca in quota di origine...

Meteo - è stato un weekend di maltempo estremo e Violenti temporali in Italia con oltre 500.000 fulmini : Per l’Italia era previsto un weekend terribile dal punto di vista Meteorologico e il maltempo si è manifestato in tutta la sua violenza sul Centro-Nord da venerdì 26 a domenica 28 luglio. Tanti danni, 3 vittime e dispersi a causa degli eventi Meteo estremi. A Fiumicino, una donna ha perso la vita dopo essere stata scaraventata in aria dalla furia di un tornado mentre si trovava in auto. Tanta la distruzione nell’area attraversata dal vortice. ...

Maltempo - Violenti temporali e bombe d’acqua in Toscana : oltre 100mm di pioggia e temperature crollate a +18°C dove 48 ore fa c’erano +41°C : Danni e allagamenti in Valdelsa, in provincia di Firenze, per una bomba d’acqua: in tre ore caduti 108 millimetri di pioggia a Gambassi Terme e a Certaldo come spiega l’Unione dei Comuni dell’Empolese-Valdelsa. Nella frazione di Case Nuove, a Gambassi, è straripato il rio Petroso in una zona di campagna, interessando campi agricoli mentre a Badia a Cerreto alcune famiglie sono bloccate in casa non riuscendo, con i loro mezzi, a ...

Meteo - comincia il weekend di maltempo : Violenti temporali e grandine al Nord ed è solo l’inizio [FOTO e VIDEO] : È iniziato il weekend di maltempo sul Nord Italia. Dopo la tromba marina avvistata al largo di Genova in mattinata, violenti temporali stanno colpendo in particolare Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia con forti piogge e grandine. Fino alle 15:30, segnaliamo i seguenti accumuli pluviometrici più rilevanti: 28mm a Portogruaro, Reggello, Muzzano, 18mm a Parella, Savignano sul Panaro, 17mm a Ferrara, 16mm a Valsamoggia, 15mm a ...

Maltempo - Violenti temporali sulle Alpi : sgomberato campo scout in Val Daone : Dopo un forte temporale ieri sera in val Daone una quarantina di scout hanno passato la notte in strutture vicine, mentre altri 80 campeggiatori – allontanati in un primo momento – sono stati autorizzati a fare ritorno nelle loro tende e continuare il soggiorno grazie al miglioramento delle condizioni meteo. In un primo momento erano stati sgomberati tre campeggi scout in val Doaone, ma solo uno degli accampamenti e’ stato ...

Meteo : oggi rischio Violenti temporali al nord. Caldo intenso al sud : L'anticiclone africano sta rapidamente perdendo presa sul Mediterraneo a favore di correnti più fresche e instabili provenienti dall'Atlantico che già hanno portato un cambiamento sensibile del...

Maltempo - Violenti temporali al Nord : bomba d’acqua a Torino - alberi precipitano sulle auto. Strage di pecore in val Rendena [FOTO] : Un violento nubifragio ha colpito Torino nella notte, con pioggia torrenziale, grandine e forte vento. Ha iniziato a piovere poco dopo le 21:00 e in centro città sono caduti 62mm di pioggia, con temperatura crollata in pochi minuti a +19°C. Segnalati allagamenti alla periferia Nord; un albero eècaduto in corso Giulio Cesare su un’auto in sosta. Disagi anche nel basso Canevese, in particolare a Ciriè e a Venaria. Numerose le chiamate ai ...

Violenti temporali sul Tirreno : enorme tornado in Corsica - bombe d’acqua e panico a Bastia. Il maltempo si sposta verso il Sud - massima allerta meteo [FOTO e VIDEO] : Il maltempo estremo previsto per oggi si sta già manifestando nelle acque del Tirreno con fenomeni molto Violenti e si sta spostando verso sud, mettendo in allerta tutta la costa tirrenica italiana. Da Bastia, in Corsica, arrivano le incredibili quanto spaventose immagini di una tromba marina nelle acque antistanti il porto della città, che ha poi toccato terra nel quartiere Toga di Bastia e a Ville de Pietrabugno, diventando così un tornado. Il ...

Allerta Meteo Puglia - preoccupazione per il forte maltempo di stasera : arrivano nuovi Violenti temporali : Il centro funzionale della Protezione civile della Puglia ha diramato un avviso di Allerta gialla, dalle 8 di oggi fino alle successive 24 – 36 ore, a causa del previsto peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla regione. Sono, infatti, previsti fenomeni temporaleschi localmente intensi che interesseranno, in particolare, i settori adriatici. A ridosso delle zone interne della Puglia settentrionale si prevedono, inoltre, rovesci ...

PREVISIONI METEO/ Violenti temporali nelle Marche - maltempo su tutto l'Adriatico : PREVISIONI METEO, maltempo e temporali sulle regioni adriatiche, ma anche nelle zone interne della Toscana: temperature in picchiata

Violenti temporali nel tarantino : gravi danni a Castellaneta Marina [FOTO] : La severa perturbazione ha colpito la Puglia ieri causando tanti danni soprattutto causa del vento e della grandine, ha toccato anche il tarantino, dove il peggioramento più intenso è giunto nel...