VIDEO Valentino Rossi | rottura del motore Yamaha nella FP2 del GP di Repubblica Ceca

VIDEO Valentino Rossi e Jorge Lorenzo non si ritirano. Sicura la loro presenza nel 2020 in MotoGP : Qualche Gran Premio non al top, da qualche mese manca un colpaccio. loro però non lasciano, anzi, rilanciano, nonostante l’età che avanza. Altro che ritiro: Valentino Rossi ed Jorge Lorenzo hanno già deciso di proseguire, certamente, nel Motomondiale nella classe MotoGP almeno per un’altra stagione, quella del 2020. Troveremo ancora in pista dunque il pRossimo anno sia il fenomeno di Tavullia che l’iberico. VIDEO Rossi E ...

Uccio - l’emozione non ha… voce! L’amico di Valentino Rossi sbaglia la promessa : siparietto esilarante al matrimonio [VIDEO] : Uccio Salucci troppo emozionato: il braccio destro di Valentino Rossi sbaglia la promessa davanti alla sua Pamela, il siparietto al matrimonio è tutto da ridere Un ultimo momento speciale, prima di tornare a concentrarsi sul campionato, per Valentino Rossi e tutta la squadra VR46 nella pausa estiva della stagione. Il Dottore e tutti i giovani piloti dell’Academy hanno festeggiato domenica le nozze di Uccio. Alessio Salucci ha sposato ...

Il matrimonio di Uccio sui social - dalla scollatura vertiginosa di Francesca allo stile di Valentino Rossi. E che show Cremonini… [FOTO e VIDEO] : matrimonio Uccio – La fidanzata di Valentino Rossi mostra tutto sui social: dalla profonda scollatura allo show di Cremonini Le vacanze sono ufficialmente terminate per i piloti della MotoGp: i campioni si apprestano a tornare in sella alle loro moto per un nuovo appuntamento della stagione e lo faranno venerdì per le prime libere del Gp della Repubblica Ceca. Le vacanze di Valentino Rossi e di tutta la sua crew si sono chiuse in ...

Il matrimonio di Uccio sui social - dalla scollatura vertiginosa di Francesca allo stile di Valentino Rossi e che show Cremonini [FOTO e VIDEO] : matrimonio Uccio – La fidanzata di Valentino Rossi mostra tutto sui social: dalla profonda scollatura allo show di Cremonini Le vacanze sono ufficialmente terminate per i piloti della MotoGp: i campioni si apprestano a tornare in sella alle loro moto per un nuovo appuntamento della stagione e lo faranno venerdì per le prime libere del Gp della Repubblica Ceca. Le vacanze di Valentino Rossi e di tutta la sua crew si sono chiuse in ...

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO/ VIDEO - 'mia figlia il mio regalo di San Valentino' : URSULA BENNARDO in una Instagram Stories ricorda come procedeva la sua vita insieme a SOSSIO pochi giorni prima di San Valentino. Poi la scoperta...

Ferrari e abito elegante - giornata speciale per Valentino Rossi : il Dottore testimone al matrimonio di Uccio [FOTO E VIDEO] : Il migliore amico di Valentino Rossi ha sposato oggi la compagna Pamela Severini, scegliendo proprio il Dottore come testimone giornata speciale per Valentino Rossi, testimone di nozze di Alessio Salucci, suo migliore amico sposatosi oggi a Tavullia con la compagna Pamela Severini. Il Dottore è arrivato alle 15.30 in chiesa a bordo della sua Ferrari, accompagnato dalla splendida fidanzata Francesca. Papillon e abito elegantissimo per il ...

MotoGp – Tuffi di coppia e tanto divertimento con gli amici : sui social la speciale estate di Valentino Rossi [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi augura a tutti i suoi fan una buona estate con gli scatti e i video più belli della sua vacanza E’ terminata la vacanza di Valentino Rossi: il Dottore è rientrato a casa dopo dei giorni speciali trascorsi con la sua Francesca Sofia Novello e gli amici più fidati. Un viaggio in barca per il nove volte campione del mondo, che adesso torna a lavorare sodo in vista della seconda parte della stagione 2019 di MotoGp, che ...

VIDEO Valentino Rossi : “Devo ritirarmi? Il mio problema non è l’età…” : Valentino Rossi si è dovuto accontentare dell’ottavo posto nel GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore si è soffermato sulle criticità riscontrate al Sachsenring ma ha parlato anche del suo futuro: “Non mi trovo bene con la moto, non riesco a essere veloce. Solo un anno fa ero veloce, la moto è abbastanza diversa dall’anno scorso, non mi trovo bene col setting, non riesco a guidare come vorrei. Il ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Germania 2019 : “Ho problemi sul giro secco ma il passo non è male” : Valentino Rossi si è dovuto accontentare di un deludente undicesimo posto nelle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore scatterà in quarta fila nella gara di domani ed è atteso dall’ennesima partenza in salita, non sarà facile rimontare su un tracciato particolarmente insidioso e sinistrorso che lo metterà a dura prova. Una prestazione negativa quella del “Dottore”, che comunque ha cercato ...

VIDEO MotoGP - GP Germania 2019 : highlights prove libere 3. Dovizioso e Valentino Rossi costretti al Q1! Dominio di Marquez : Marc Marquez ha giganteggiato anche nelle prove libere 3 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP che si corre al Sachsenring. Lo spagnolo si è confermato imbattibile sul suo circuito prediletto e si lancia con ottimismo verso le qualifiche di oggi pomeriggio mentre la mattinata in terra teutonica non ha sorriso ad Andrea Dovizioso e a Valentino Rossi che non sono riusciti a piazzare il tempo utile per accedere diretamente al Q2. ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Germania : “Contento del feeling con la moto - buone prove libere” : Valentino Rossi entusiasta al termine delle prove libere del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale motoGP. Il Dottore ha trovato il giusto feeling con la Yamaha e ha chiuso il primo turno al terzo posto e la seconda sessione in decima posizione, il centauro di Tavullia ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la soddisfazione. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Valentino Rossi. VIDEO ...

VIDEO MotoGP - Massimo Meregalli : ” Valentino Rossi usa il set-up di Assen - buona mattinata”. Dottore terzo nella FP1 in Germania : Stamattina è incominciato il lungo weekend riservato al GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Al Sachsenring si è incominciato con le prove libere 1, la Yamaha dovrebbe soffrire sulla carta su questo tortuoso circuito ma Valentino Rossi ha stampato un ottimo terzo tempo alle spalle di Fabio Quartararo e Marc Marquez che è come sempre il grande favorito della vigilia su questa pista. Massimo Meregalli, team manager di Yamaha, ha ...

MotoGp – Il lato umano dei piloti : Valentino Rossi cade - ma la sua prima preoccupazione è Nakagami [VIDEO] : Il lato umano di Valentino Rossi: la reazione del Dottore dopo la terribile caduta ad Assen Si è disputato domenica il Gran Premio d’Olanda di MotoGp: i piloti si sono sfidati sul circuito di Assen, dove a trionfare è stato un eccellente Maverick Vinales, che ha riportato sul gradino più alto del podio la Yamaha, lasciandosi alle spalle Marquez e Quartararo. I piloti sembrano spesso degli alieni per ciò che riescono a fare in pista a ...

MotoGp - Valentino Rossi stende Nakagami ad Assen : spunta un VIDEO inedito che svela la dinamica dell’incidente : Uno spettatore ha pubblicato sui social un VIDEO che riprende l’incidente di Valentino Rossi da un’altra angolazione spuntano nuove immagini sui social dell’incidente occorso a Valentino Rossi durante il Gp d’Olanda, una caduta che ha coinvolto anche lo sfortunato Takaaki Nakagami, finito nella ghiaia insieme al pesarese a velocità supersonica. Se fino ad oggi i VIDEO non riuscivano a far luce sull’accaduto, ...