VIDEO – Timo Werner | tutti i gol dell’attaccante che piace al Napoli

VIDEO Sebastian Vettel - errore nell’ultimo giro del GP di Germania! Largo in una curva - rischia di perdere il secondo posto : Sebastian Vettel ha conquistato il secondo posto nel GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale F1 andata in scena lo scorso weekend a Hockenheim. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di una rimonta vertiginosa dalla ventesima posizione, era ultimo sulla griglia di partenza visto che non aveva potuto disputare le qualifiche a causa di un problema all’intercooler ma grazie a una gara accorta sul bagnato è riuscito a risalire ...

Wanda Nara sempre più bollente sui social : il VIDEO in intimo è hot : Wanda Nara esplosiva sui social: la showgirl argentina hot in intimo durante i preparativi di makeup per il set fotografico Wanda Nara sempre più esplosiva sui social: la showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi,si sta sbizzarendo sui social tra set fotografici e vacanze di famiglia. Dopo gli scatti hot in barca, Wanda Nara ha postato ieri un VIDEO bollente durante i preparativi di make up in un intimo sexy, color fucsia, in ...

Ferrari e abito elegante - giornata speciale per Valentino Rossi : il Dottore testimone al matrimonio di Uccio [FOTO E VIDEO] : Il migliore amico di Valentino Rossi ha sposato oggi la compagna Pamela Severini, scegliendo proprio il Dottore come testimone giornata speciale per Valentino Rossi, testimone di nozze di Alessio Salucci, suo migliore amico sposatosi oggi a Tavullia con la compagna Pamela Severini. Il Dottore è arrivato alle 15.30 in chiesa a bordo della sua Ferrari, accompagnato dalla splendida fidanzata Francesca. Papillon e abito elegantissimo per il ...

VETTEL ULTIMO GP GERMANIA 2019/ VIDEO F1 - disastro Ferrari : fuori anche Leclerc! : VETTEL partirà ULTIMO GP GERMANIA 2019: Video F1. Ferrari out nelle qualifiche al Q1, problemi anche per Leclerc, fuori nel Q3 e quindi decimo.

VIDEO – “Niente ultimo anno - non farmi emozionare…” - la risposta di Ghoulam al post di Mertens : La risposta di Ghoulam al post di Mertens Dries Mertens ha pubblicato su Instagram un messaggio diretto a Callejon, in cui è evidente il suo stato d’animo triste, Potrebbe essere l’ultimo anno in azzurro. Queste le parole di Dries: “Wuaglio’ siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro 7imo campionato in maglia azzurra, forse l’ultimo…ma quanto ci siamo divertiti frateee. E quando mi abbracci cosi me ...

La commozione per Andrea Camilleri nell’ultimo ciak del Commissario Montalbano : “felicità e tanta tristezza” [VIDEO] : Luca Zingaretti, in occasione dell’ultimo ciak delle tre nuove puntate del Commissario Montalbano che andranno in onda su Raiuno il prossimo inverno, ha postato sul proprio profilo Instagram un breve ma intenso video in ricordo dello scrittore Andrea Camilleri, ‘padre’ di Montalbano, morto lo scorso 17 luglio. “Fine film. Felicità e tanta tanta tristezza. Potete capire!” scrive Zingaretti, con evidente commozione. E ...

MISSIONE SPAZIALE APOLLO 11/ VIDEO - nel 72 l'ultimo uomo sulla Luna : il futuro? Marte : MISSIONE SPAZIALE APOLLO 11: l'uomo non mette piede sulla Luna dal 1972, ma il futuro sembrerebbe dedicato a Mare. Ecco le ultime

Addio Giovanni - Leo - Eleonora e Riccardo. Stadio gremito per l'ultimo saluto ai ragazzi scomparsi a Jesolo. le lacrime di sorelle e amici Foto VIDEO : MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - Questo sabato 18 luglio è il giorno del silenzio e del dolore, della preghiera e delle lacrime per Musile di Piave e per tutti quelli che conoscevano e amavanoi...

Addio Giovanni - Leo - Eleonora e Riccardo. Stadio gremito per l'ultimo saluto ai ragazzi scomparsi a Jesolo Foto VIDEO : MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - Questo sabato 18 luglio è il giorno del silenzio e del dolore, della preghiera e delle lacrime per Musile di Piave e per tutti quelli che conoscevano e amavanoi...

VIDEO Tour de France 2019 - highlights e sintesi decima tappa : Van Aert all’ultimo respiro su Viviani - i ventagli mietono vittime : Una decima tappa del Tour de France 2019 che ha mietuto vittime. Come spesso accade alla Grande Boucle, le frazioni che sembrano sulle carte le più semplici, riservano grande sorprese e, in questo caso, i ventagli l’hanno fatta da padroni. Nel tratto finale dei 217,5 km da Saint-Flour ad Albi sono rimasti attardati molti big, come Fuglsang, Pinot, Uran, Porte che hanno perso più di un minuto e mezzo. La vittoria di tappa è andata invece a ...

Tromba d'aria a Napoli : terrore tra bagnanti/ VIDEO - 15 feriti "In un attimo il caos" : Tromba d'aria a Napoli: Video. terrore tra bagnanti, 15 feriti e danni ingenti. Un testimone racconta cosa è successo: "In un attimo il caos".

Grecia - tornado uccide 6 persone/ VIDEO - una testimone "Ho pensato che sarei morta" : Grecia, tornado ammazza 6 persone e provoca 100 feriti. Una donna inglese che ha assistito alla scena: "Ho pensato di morire"

Ariana Grande ha pubblicato a sorpresa il VIDEOclip di “In My Head” - canzone dall’ultimo album “Thank U - Next” : <3 The post Ariana Grande ha pubblicato a sorpresa il videoclip di “In My Head”, canzone dall’ultimo album “Thank U, Next” appeared first on News Mtv Italia.

Maltempo - USA in ginocchio : alluvioni lampo sulla East Coast - Washington e Baltimora devastate. Allagamenti alla Casa Bianca [FOTO e VIDEO] : Gli automobilisti dell’area di Washington D.C. e Baltimora hanno affrontato enormi difficoltà e un pericoloso viaggio di ritorno dopo il lungo ponte festivo del 4 luglio quando violenti acquazzoni hanno allagato le strade, trasformandole in veri e propri fiumi, come mostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo. I soccorritori hanno dovuto eseguire diversi salvataggi dall’acqua alta ...