Vicenza | muore bimbo di tre anni L' autopsia | Infarto intestinale

Vicenza - muore bimbo di tre anni : era stato dimesso dall’ospedale : I genitori lo hanno portato due volte in ospedale perché aveva forti dolori alla pancia ma, nella notte, il piccolo Giulio Cortiana è deceduto. È successo a Valli del Pasubio, provincia di Vicenza. Il bimbo, tre anni, «lunedì mattina stava bene», come racconta la mamma Erica al Corriere della Sera. «Poi all’una ha cominciato ad accusare dolori alla pancia». Giulio viene trasportato al pronto soccorso di Santorso: all’arrivo in ospedale era ...

