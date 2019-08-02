romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #02-08-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 19:45: VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 19… -
Dalla Rete Google NewsKpn: Maximo Ibarra si dimette da Ceo, torna in Italia - Affaritaliani.it
Kpn: Maximo Ibarra si dimette da Ceo, torna in Italia Affaritaliani.it
Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Maximo Ibarra ha rassegnato oggi le sue dimissioni da Ceo di Royal Kpn per motivi familiari e tornerà in Italia dove inizierà una ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI STA CREANDO PROBLEMI SULLA PONTINA: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’: SULLA A24 Roma TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA LA BARRIERA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DALLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; SULLA A24 Roma TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA LA BARRIERA DI Roma EST E IL BIVIO CON LA A1 MILANO NAPOLI IN DIREZIONE SUD; SULLA STESSA A1 ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA SAN CESAREO E IL BIVIO DI Roma SUD SEMPRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DALLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; SULLA A24 Roma TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA LA BARRIERA DI Roma EST E IL BIVIO CON LA A1 MILANO NAPOLI IN DIREZIONE SUD; SULLA STESSA A1 ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA SAN CESAREO E IL BIVIO DI Roma SUD SEMPRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; DISAGI SULLA A1 FIRENZE Roma: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN CAMION CON CARICO DISPERSO IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ CONGESTIONATO TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE Roma; PROSEGUENDO SULLA A1 ULTERIORI CODE SI SEGNALANO TRA SAN CESAREO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; DISAGI SULLA A1 FIRENZE Roma: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN CAMION CON CARICO DISPERSO IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ CONGESTIONATO TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE Roma; PROSEGUENDO SULLA A1 ULTERIORI CODE SI SEGNALANO TRA SAN CESAREO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; DISAGI SULLA A1 FIRENZE Roma: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN CAMION CON CARICO DISPERSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE Roma; SI E’ CONCLUSO INVECE L’ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA PONZANO E FIANO RomaNO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; DISAGI SULLA A1 FIRENZE Roma: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN CAMION CON CARICO DISPERSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE Roma; SI E’ CONCLUSO INVECE L’ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA PONZANO E FIANO RomaNO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE SULLA A1 FIRENZE Roma: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PONZANO E FIANO RomaNO IN DIREZIONE Roma; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 2 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LA LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 E L’APPIA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA. ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO IN DIREZIONE Roma SULLA CASILINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 2 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LA LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 E L’APPIA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA. ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO IN DIREZIONE Roma SULLA CASILINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 2 AGOSTO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’A1 Roma FIRENZE INCIDENTE RISOLTO TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 IN DIREZIONE Roma. PERMANGONO CODE SEPPUR IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL RomaNO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 2 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’A1 Roma FIRENZE CODE PER INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 IN DIREZIONE Roma ANCHE SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA POMEZIA SUD E VIA NARO DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’ A1 E L’ARDEATINA; IN CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 2 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’ A1 E L’ARDEATINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO E PIU AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 2 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’ A1 E L’ARDEATINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO E PIU AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 2 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’ A1 E L’APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA PONTINA, CODE A TRATTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ...