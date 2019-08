Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 2 AGOSTO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE SULLA A1 FIRENZE Roma: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PONZANO E FIANO RomaNO IN DIREZIONE Roma; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 2 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LA LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 E L’APPIA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA. ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO IN DIREZIONE Roma SULLA CASILINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 2 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LA LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 E L’APPIA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA. ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO IN DIREZIONE Roma SULLA CASILINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 2 AGOSTO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’A1 Roma FIRENZE INCIDENTE RISOLTO TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 IN DIREZIONE Roma. PERMANGONO CODE SEPPUR IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL RomaNO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 2 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’A1 Roma FIRENZE CODE PER INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 IN DIREZIONE Roma ANCHE SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA POMEZIA SUD E VIA NARO DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’ A1 E L’ARDEATINA; IN CARREGGIATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 2 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’ A1 E L’ARDEATINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO E PIU AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 2 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’ A1 E L’ARDEATINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO E PIU AVANTI TRA CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 2 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’ A1 E L’APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA PONTINA, CODE A TRATTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 2 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’ A1 E L’APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA PONTINA, CODE A TRATTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 MILANO NAPOLI A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI; CODE ANCHE SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; CI SPOSTIAMO SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SAN CESAREO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI; SI E’ CONCLUSO INVECE L’ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE SEMPRE IN DIREZIONE SUD; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO PER Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI POMEZIA; INCIDENTE ANCHE SULLA NETTUNENSE, CON INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO PER Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI POMEZIA; INCIDENTE ANCHE SULLA NETTUNENSE, CON INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 1 AGOSTO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, QUI TRA NOMENTANA E Roma TERAMO PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA; A NORD DELLA ...