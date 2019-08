Versilia | bimbo di due anni rischia di annegare nella piscina gonfiabile | è gravissimo

Versilia - malore in piscina : un bimbo è gravissimo : Luca Sablone I soccorritori del 118 hanno rianimato il piccolo sul posto: ora è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale pediatrico Opa di Massa Momenti di paura quelli che stanno caratterizando la Versilia, dove verso le ore 19.00 un bambino è stato ritrovato dai genitori annegato nella piccola piscina gonfiabile a Torre del Lago, precisamente in via Fosso Guidario, probabilmente a causa di un malore. Sul posto si sono ...

