Versilia | bimbo di 2 anni rischia di annegare in una piscina gonfiabile È grave

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) È ricoverato in gravissime condizioni il bambino di duee mezzo che l’1 agosto hato diin una. L’incidente è avvenuto in serata a Torre del Lago, in provincia di Lucca, dove il piccolo stava giocando nella vasca allestita dai genitori nel giardino di casa. Secondo una prima ricostruzione della polizia, ilstava giocando in acqua con il fratellino e il cuginetto fino a quando tutti e tre sono usciti. Poi, senza che nessuno se ne accorgesse, sarebbe rientrato nella piscinetta da solo e poco dopo i genitori si sono accorti che era in acqua privo di sensi. Hanno chiamato subito il 118, il cui personale è fortunatamente riuscito a rianimarlo dall’arresto cardiaco. Il piccolo è stato quindi trasferito all’ospedale pediatrico Opa di Massa Carrara, dove è stato attaccato alle macchine. L'articolodi 2...

