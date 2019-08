Verdi | parla l’agente | “Abbiamo chiesto piccole garanzie al Napoli Il Torino? Piazza

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 2 agosto 2019) Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Radio Marte, è intervenuto Donato Orgnoni, agente di Simone. Ecco quanto dichiarato: “Mi chiedete seandrà via da? Non posso rispondervi, per il semplice fatto che non lo so. Quest’anno ha iniziato bene la preparazione e questo ha fatto sì che alcune squadre lo visionassero. Lo scorso anno Simone ha avuto alcune difficoltà legate all’ambientamento e ad alcuni infortuni che ne hanno interrotto la continuità. Ricordo che a Roma fece molto bene, il mercoledì dopo lo si voleva far riposare per farlo giocare il sabato, ma poi ha avuto una piccola distrazione che lo ha bloccato per cui ha giocato poco per una serie di motivazioni. Alabbiamo dato la nostra disponibilità a restare, ma abbiamominime. Simone ha bisogno di giocare di più e sarebbe anche un ...

