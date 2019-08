Venerdì rosso per Piazza Affari | tra i dazi americani e l' industria in frenata

Previsioni meteo : bollino rosso fino a Venerdì - poi temperature giù di 15 gradi : Sul nostro Paese continua la fase rovente di stampo africano con temperature che tra oggi e venerdì toccheranno il picco del caldo con valori massimi fino a 40°C. Il gran caldo però...

Caldo : sale l’allerta - da mercoledì a Venerdì 13 città da bollino rosso : Sta per entrare nel vivo la terza, intensa ondata di calore di quest’estate 2019. Nelle prossime ore le temperature si rialzeranno sull’Italia, con picchi in Pianura Padana e sul medio e alto versante tirrenico. Tredici le città contrassegnato dal bollino rosso del ministero della Salute. L’apice della canicola africana è atteso tra oggi, mercoledì 24 e venerdì 26 luglio, in particolare in Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, ...

Emergenza caldo in tutta Europa - incendi fuori controllo in Catalogna. Italia - 3 morti per malore. Venerdì bollino rosso in 16 città : incendi, decessi per malori e allarme per i livelli di ozono. Sono già molti i danni provocati dal caldo intenso che ha colpito l’Europa e che è destinato a prolungarsi anche nei prossimi giorni. Nella regione della Catalogna, in Spagna, circa 350 vigili del fuoco e sette aerei stanno fronteggiando l’incendio peggiore degli ultimi vent’anni, che sta mettendo in pericolo più di 20mila ettari di boschi e colline. In ...

Previsioni Meteo - caldo africano sino a 42° : bollino rosso domani in 6 città - Venerdì in 16 : Meteo in Italia, sos caldo nelle città. Sono 6 domani e 16 venerdì, i centri urbani contrassegnati con il bollino rosso del ministero della Salute che indica il massimo livello di...

Caldo record : giovedì bollino rosso in 6 città - Venerdì in 16 : Caldo record: giovedì bollino rosso in 6 città, venerdì in 16 Domani, 27 giugno, bollino rosso a Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma. Da dopodomani saranno 16 i centri urbani tenuti sotto osservazione. Massimo livello di rischio segnalato dal ministero della Salute. LE PREVISIONI Parole chiave: ...