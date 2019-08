Valentino Rossi MotoGP | GP Repubblica Ceca 2019 | “Il passo è abbastanza buono ma c’è

MotoGp – Valentino Rossi pensa positivo : “un bene essere nei primi 10. Problemi al motore? È successo che…” : Valentino Rossi chiude le FP2 di Brno al 9° posto nonostante un problema al motore della sua Yamaha: il Dottore fiducioso in vista delle qualifiche di domani Termina con un 9° posto la seconda sessione di qualifiche di Valentino Rossi sul circuito di Brno. Un risultato importante in vista della giornata di domani nella quale, secondo le previsioni, farà capolino la pioggia. Il ‘Dottore’ commenta così l’esito delle FP2 e ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : risultati e classifica FP1. Andrea Dovizioso al comando su Marquez e Viñales - nono Valentino Rossi : Si sono appena concluse le prime prove libere del Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. In particolare evidenza Andrea Dovizioso, protagonista di un gran giro che gli permette di chiudere al comando con 29 centesimi di vantaggio su Marc Marquez e 63 su Maverick Viñales. Un tempo, quello del forlivese, giunto al termine di continui miglioramenti nel corso di questa sessione. Il quarto posto è del portoghese Miguel Oliveira, anche lui vicinissimo ...

MotoGp – Dalla pausa estiva al test di lunedì - Valentino Rossi mette in chiaro le cose : “se smetto? Ecco la verità” : Valentino Rossi pronto per la seconda metà della stagione 2019: le parole del Dottore nella conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista Dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente minuto di ...

Moto2 - Nicolò Bulega lascia lo Sky Team : “È stata una seconda famiglia - intraprendo nuove esperienze. Grazie a Valentino Rossi” : Nicolò Bulega ha ufficializzato il suo addio allo Sky Racing Team VR46 per la prossima stagione. La notizia circolava già da qualche settimana, oggi è arrivata l’ufficialità per bocca dello stesso interessato che abbandonerà così la scuderia sponsorizzata dal celeberrimo network con cui ha aveva vinto il titolo del CEV Moto3 giungendo fino al Mondiale Moto2. Il pilota emiliano non è riuscito a incantare, conquistando soltanto due pole ...