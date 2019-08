Valentina Pivati si difende | “Noi influencer non siamo scrocconi”

Uomini e Donne : Valentina Pivati Derisa da un Ristoratore Siciliano! : Valentina Pivati, corteggiatrice a Uomini e Donne di Mariano Catanzaro, si è resa protagonista di un’esilarante figuraccia. Un noto Ristoratore l’ha smascherata pubblicamente! Ecco cosa è accaduto! Velentina Pivati scrive ad un noto Ristoratore siciliano con l’intenzione di andare a cena a titolo gratuito, vantandosi di essere diventata famosa per aver partecipato al programma Uomini e Donne! Chi segue il fantastico mondo di Uomini e ...

Uomini e Donne - Valentina Pivati cerca di scroccare una cena al ristorante : il gestore la sbugiarda così : Valentina Pivati, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, avendo quasi 200 mila follower su Istagram, ha cercato di far fruttare la cosa. Considerandosi ormai una influencer, visto il lungo seguito di ammiratori, la giovane ha fatto una proposta indec

Valentina Pivati - ex Uomini e Donne - chiede una cena gratis al ristorante : ma lo staff la respinge : “Io vi sponsorizzo sul mio profilo Instagram e voi mi offrite la cena”. Potrebbe riassumersi così la richiesta a un ristorante di Mazara del Vallo (il Principe Granatelli) di Valentina Privati, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, famosa – o quasi – per essere stata la scelta di Marino Catanzaro (tronista), oggi influencer con 176mila follower. “Buonasera, mi chiamo Valentina Pivati – ha scritto in un post ...

Uomini e donne - Valentina Pivati chiede una cena gratis in cambio di pubblicità social. Ma riceve un 'no' secco - : Serena Granato La ragazza scelta da Mariano Catanzaro ha proposto al locale Il Principe Granatelli la sua collaborazione in qualità di web influencer, ma la domanda dell'ex volto di Uomini e donne è stata respinta pubblicità attraverso la pubblicazione di foto su Instagram, in cambio di una cena gratis per lei e il suo compagno. Potrebbe sintetizzarsi così la domanda di lavoro giunta da un ex volto di Uomini e donne al locale di ...

Valentina Pivati chiede una cena gratis - il ristorante la rimbalza. Poi le scuse e l’ironia di lei : L'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che fu la scelta di Mariano Catanzaro, è stata letteralmente "rimbalzata" da un ristorante siciliano, che ha rifiutato una proposta di collaborazione bollandola come "vacanza a sbafo" e ha pubblicato il suo messaggio privato. Il locale si è successivamente scusato smorzando i toni, ma lei l'ha presa con filosofia.

Valentina Pivati - l’influencer chiede una cena gratis al ristorante ma viene respinta : “Il nuovo modo per farsi le vacanze a sbafo” : Una cena in cambio di qualche post sui social. È la proposta che ha fatto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ora influencer con 176mila followers su Instagram, Valentina Pivati, al ristorante Il Principe Granatelli di Mazara del Vallo, in Sicilia. Una richiesta che è stata respinta al mittente dallo staff del locale. “Buonasera, mi chiamo Valentina Pivati -aveva scritto in un post destinato al ristorante – e grazie ad un ...

Uomini e Donne - l'ex corteggiatrice Valentina Pivati chiede una cena gratis ad un ristorante ma... : E dopo Sabrina Ghio che ha manifestato i suoi lamenti per un ristorante sardo che non ha fatto entrare la sua famiglia arriva curiosamente un episodio che rimane all'interno dello stesso ambiente: il ristorante. Riguarda l'ex corteggiatrice Valentina Pivati che in parecchi ricorderanno per essere stata la scelta di Mariano Catanzaro circa un anno fa a Uomini e Donne.La giovane diventata influencer e tanto seguita da ha scelto un ristorante ...

U&D - Valentina Pivati umiliata da un locale per aver offerto pubblicità : 'Vacanze a sbafu' : Valentina Pivati, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è finita al centro del gossip per un episodio poco piacevole. Le pagine social di un famoso ristornate siciliano, infatti, hanno reso pubblico il messaggio con il quale la ragazza aveva chiesto loro una collaborazione: una cena gratis in cambio di promozione sul suo seguitissimo account Instagram. I proprietari del locale non hanno apprezzato il gesto della giovane, tanto da arrivare a ...