Uscite Netflix agosto 2019 Le serie tv e i film del mese

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 2 agosto 2019) Proprio il primo giorno di, Netfllix ha lanciato la bomba: dal 23 delsarà disponibile la terza stagione di Tredici (13 Reasons Why), la drammaticateen di cui è già stata annunciata una quarta e, pare, conclusiva stagione.Ma nella programmazione di, Tredici 3 non è la sola proposta della piattaforma streaming., infatti, propone anche altreoriginali, tra cui Mindhunter: laideata da David Fincher è pronta con la seconda stagione, così come neltorna anche Glow, con la terza stagione. Ma non finisce qui, ci sono anche altree tanti. Ecco la programmazione didi, letv Derry Girls (seconda stagione) – dall;1teen ambientata negli anni Novanta dell;Irlanda del Nord. L;attacco dei giganti (Stagione 3 ...

FuoriSeries : Oggi su Netflix: tutte le uscite di venerdì 2 agosto - netflix_ismybae : RT @thehirony: Scusate ma ci rendiamo conto che luglio è finito e io non sto per niente vivendo quell’estate piena di nuove avventure, cono… - xacrossthesky : credo che netflix legga i miei tweet perché ha tolto la prova gratuita io scioccata ho aspettato un mese per vedere… -