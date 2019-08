Usa | Trump annuncia | “Firmato accordo per vendere più carne bovina americana nell’Unione

Trump : più carne Usa senza ormoni in Ue : 21.29 Accordo Usa-Ue sulla carne bovina americana. "Vittoria immensa" per gli allevatori americani,esulta Trump. Ci sarà una quota maggiore per la carne bovina Usa "di alta qualità", ossia senza ormoni. "Il primo anno le esportazioni aumenteranno,prive di dazi del 46%;in 7 anni l'aumento sarà del 90%",dice Trump Poi annuncia il ritiro della candidatura di John Ratcliffe per la guida dell' intelligence Usa. Il presidente americano spiega che il ...

Dazi Cina-Usa - Trump promette nuove tasse su 300 miliardi di dollari di beni Made in China. Giù le Borse : Milano apre a -2 - 11% : “tasseremo la Cina fino a che non ci sarà un accordo” commerciale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alza la posta nella guerra dei Dazi con Pechino e fa tremare le Borse internazionali. Parlando con i giornalisti prima del comizio in Ohio, la notte scorsa, il tycoon ha ribadito la sua decisione di imporre dal primo settembre nuovi Dazi al 10% su prodotti cinesi importati negli Usa per un valore di 300 miliardi di ...

Commercio Usa-Ue - atteso discorso Trump : 5.46 Donald Trump rilascerà una dichiarazione sugli scambi commerciali con l'Unione europea alle 19.15 ora italiana. E' quanto emerge dal programma di Trump diffuso dalla Casa Bianca. Nelle ultime ore il presidente americano ha imposto dazi del 10% a 300 miliardi di dollari di prodotti cinesi.

Usa - Warren : Trump disonora presidenza : 2.53 Trump "disonora l'ufficio della presidenza ogni singolo giorno". Così la senatrice Elizabeth Warren durante il secondo dibattito tra i candidati dem alla nomination del partito per la corsa alla Casa Bianca. Pete Buttigieg,sindaco di South Bend, in Indiana, invita invece a dire "basta al riciclo degli stessi temi e degli stessi politici.Serve qualcosa di nuovo ed è per questo che corro per la presidenza".Steve Bullock,il governatore del ...

Dazi - riprendono negoziati Cina-Usa ma è già scontro. Trump : “Pechino si sta comportando molto male” : Gli Stati Uniti e la Cina riprendono oggi a Shanghai i negoziati per porre fine alla guerra commerciale tra i due Paesi. I colloqui rappresentano il primo tentativo i riconciliazione dopo il brutale fallimento dei negoziati di maggio, quando Donald Trump ha accusato Pechino di avere violato i suoi impegni. Ma già i primi segnali che arrivano non fanno ben sperare. Eloquente un tweet del presidente Usa, che, in sostanza, avverte i cinesi affinché ...

Usa - Trump vuole classificare gli Antifa come un'organizzazione terrorista : I rapporti tra Donald Trump e il mondo dell'estrema sinistra sono notoriamente ostili e, ultimamente, potrebbero essere ancora più critici. Difatti, nelle ultime ore sta facendo discutere un tweet del presidente statunitense contro il movimento degli 'Antifa'. Stando a quanto riportato da un articolo del Giornale, Trump ha sostenuto di essere pronto a classificare come 'terroristi' i membri del gruppo Antifascista, da lui considerati come ...

Divergenze con Trump - lascia anche il capo dell’intelligence Usa : Il capo degli 007 americani, Dan Coats, ha lasciato l’incarico dopo mesi di tensioni con Donald Trump, Divergenze che riguardavano in particolare la linea della Casa Bianca nei confronti...

SPILLO/ Elezioni Usa - così il democratico Stiglitz prepara la vittoria di Trump : L'ultimo libro di Joseph Stiglitz, Nobel per l'Economia 2001, è un pamphlet di retroguardia di un'élite sconfitta dal Trumpismo

Usa - Corte suprema autorizza a Donald Trump l’impiego di 2 - 5 miliardi della Difesa per costruire il muro con il Messico : Grande vittoria per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha ottenuto dalla Corte suprema l’autorizzazione ad utilizzare i fondi del Pentagono per la costruzione del muro al confine meridionale con il Messico. Dei 9 giudici della Corte 5 hanno votato a favore e 4 contro, rovesciando le precedenti sentenze, quella di un giudice federale e di una Corte d’appello, che avevano bloccato finora l’opera. C’è quindi il via ...

Trump potrà Usare fondi federali per costruire il muro con il Messico : Lo ha stabilito la Corte Suprema statunitense, ribaltando la sentenza di una corte locale e autorizzando l'impiego di 2,5 miliardi di dollari

Usa - Trump avvisa Google e Apple su rischi sicurezza e dazi : “Basta fare affari con la Cina e produrre pezzi del Mac nelle loro fabbriche” : Donald Trump attacca i giganti del web e dell’hi-tech statunitense, in particolare Google e Apple. Mountain View è finita nel mirino del presidente degli Usa per i suoi rapporti con la Cina che, a suo avviso, “potrebbero creare problemi di sicurezza nazionale”. Per questo, ha spiegato il tycoon, “se c’è un problema, lo scopriremo. Spero sinceramente di no”. Lo sfogo di Trump ha poi raggiunto anche gli uffici ...

Russiagate - la testimonianza di Mueller è un autentico fiasco. Ma Trump resta sotto accUsa : Il film, si usa dire, è quasi sempre peggio del libro. E proprio questa – per restar nella metafora – è stata la prima e più ovvia verità che la chilometrica trasposizione televisivo-cinematografica delle quasi 500 pagine del “Rapporto Mueller” (il ponderoso riassunto di quello che è meglio conosciuto come “Russiagate”) ha inequivocabilmente confermato martedì scorso. Consumatasi in due tempi e trasmessa in diretta da quasi tutte le reti ...

Usa - accordo tra California e grandi produttori di auto per ridurre le emissioni : schiaffo alle politiche permissive di Trump : accordo tra la California e quattro grandi produttori di auto per ridurre le emissioni, ignorando la linea dell’amministrazione Trump che ha stabilito di rendere più permissiva la regolamentazione in materia messa a punto durante la presidenza Obama. Ford, Honda, Volkswagen e Bmw, scrive il Washington Post, hanno negoziato in segreto per settimane con le autorità dello Stato più ricco del Paese e siglato con la California Air Resources ...

L’esperto : “Con Trump - disimpegno dell’America verso l’esterno”. Gli effetti della sua presidenza sugli Usa e sul mondo : La presidenza Trump sta cambiando radicalmente il rapporto dell’America con il mondo, in particolare nel senso di un minore impegno verso l’esterno. E se Trump verrà rieletto, questa rivoluzione geopolitica cambierà il mondo per decenni, divenendo probabilmente irreversibile. È quanto sostiene, in estrema sintesi, uno studio coordinato dal segretario generale della Fondazione Italia USA, Corrado Maria Daclon, docente e tra i maggiori ...